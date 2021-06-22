高雄最強老爸！超狂「慢跑路徑圖」曝光...網全笑翻：懂玩喔

▲有網友分享自己父親在防疫期間的「慢跑超狂路徑圖」。（翻攝PTT）

圖文／鏡週刊

全國三級警戒已經超過1個月，該期間內，因應防疫政策，不少就業人士和學生都改變了生活習慣，開啟防疫新生活。而近日有一名網友分享自己爸爸在疫情期間精心規劃的「慢跑路徑」，並秀出爸爸的慢跑超狂路徑圖，連她自己都忍不住大讚「真是潛力無窮」，更好笑的是，在原PO秀出的路徑圖中，出現了令人害羞的圖案，讓網友紛紛歪樓地說「你老爸懂玩喔」、「爸爸很寂寞歐。」

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原PO於20日在PTT分享爸爸在防疫期間愛上的慢跑，連路徑上的安排都相當用心，還用APP記錄著自己每天慢跑會經過的地點，從圖片上可見，原PO爸爸每天慢跑會經過的地點，並沿著高雄街道在地圖上連成線，竟寫出了「早安」兩字；更有趣的是，爸爸還不忘緊跟時事，成功的跑出了注射疫苗的「針筒」圖案。

原PO毫不藏私地再加碼，秀出了一張令人害躁的「慢跑超狂路徑圖」，並打趣地說「這有點像棒式，我真的完全不知道他（爸爸）是這樣的人，我這女兒太失職了」，原PO也非常為自己的超狂的父親感到自豪，不禁讚嘆「剛退休的人（爸爸）配上疫情真是潛力無窮。」

▲網友父親的「慢跑超狂路徑圖」不禁讓網友產生臉紅的遐想。（翻攝PTT）

貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言表示，「別人的爸爸總是不會讓我失望，跪推」「男人的趣味果然都很簡單」「請問這是哪個app，我有動力跑步了」「羨慕令尊退休還能這麼自得其樂，肯定能健康長壽」「你爸如果是機師 一定是會在空中畫懶X的」「太強了，我要叫我爸去跑步」。



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