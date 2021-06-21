一張圖看「疫苗接種對象」新10類　鄉民怒諷解壓縮：我高端順位　

▲疫苗公費接種對象。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

美國250萬劑莫德納疫苗來台後，我國疫苗總數來到485.66萬劑。指揮中心今（21）日公布最新公費疫苗接種對象，類別從7類增至10類。不過，就有不少網友在PTT上無奈表示，「有快一半的人沒在順位上」、「大家都在高端順位」、「反正打不到」。

今日公布的最新接種對象中，原本的1至5類和7類不變，第6類除了75歲以上長者外，新增了孕婦。另外也新增第8類「65歲至74歲長者」、第9類「19歲至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病」，以及第10類「50歲至64歲成人」。

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▲新冠疫苗公費接種對象。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

針對新版的公費疫苗接種對象，指揮中心強調，公開的接種對象並不等於接種順序，各類族群開始打的時間還有待指揮中心公布。

消息曝光後，網友紛紛在PTT上留言回應，「太棒了，依舊沒有我」、「我被分在其他」、「各種解壓縮」、「年輕人這時候又不是高危險了」、「這是有解壓縮嗎？50歲以上1400萬人」、「年輕人當那40%也不錯啊」、「連我爸媽都在第10類，啥時輪到我」、「繳稅有我，紓困、國外疫苗都沒份」、「解壓縮後的順序」、「難啦！一直有人插隊」。

▼3355萬劑疫苗到貨情況（圖／曾梓倩）