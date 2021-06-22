蔡英文稱「沒說何時要打高端」　黃子哲打臉：自我校正回歸？

▲蔡英文5月13日臉書內容：「國產疫苗則預計7月底供應第一波，指揮中心會預做規劃，鼓勵國人踴躍接種」。（圖／黃子哲提供）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文昨（21日）接受媒體專訪，關於國產疫苗7月開大一事，她澄清「7月只是一個目標，沒有說一定要什麼時候打高端」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲翻出截圖打臉，「蔡總統，妳是在哈囉嗎？還是在自我校正回歸？」

黃子哲表示，不過1個多月前說過話，蔡英文竟然現在可以翻臉不認帳，5月13日蔡英文的臉書寫自己召開國安高層會議，還針對6大工作重點做出「指示」，其中第3點就是：「國產疫苗則預計7月底供應第一波，指揮中心會預做規劃，鼓勵國人踴躍接種」。

黃子哲說，蔡英文先前的「指示」，現在變成「希望」，「預計」轉化成「只是目標」，「7月底預做規劃」打疫苗，現在也變為「沒說一定什麼時候打高端」，是在汙辱國人的理解力還是記憶力？當時如果蔡英文是用如受訪的保守說法來期待國產疫苗，先前就不會引起如此大的風波與責難，甚至是中研院院士陳培哲的公開批判。

黃子哲指出，事實上，7月底開始供應國產疫苗給民眾施打是蔡英文多次公開的宣示，政府甚至也已經簽了採購契約，但國產疫苗尚未審查通過，也不擬進行三期試驗，蔡英文卻已未審先諾或未審先購，當然成為眾矢之的。

黃子哲說，現在蔡英文要硬拗沒說過，除了顯示是個缺乏擔當與誠信的領導人外，是否也是在打預防針，預告高端疫苗恐怕無法如期在7月底上市，實在耐人尋味。

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