「蔡總統不應等國產疫苗」　醫曝原因：不如現在就去接種AZ

▲沈政男希望蔡總統能從這波防疫裡，得到對於治理國家的一個啟示。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男今天（22日）表示，總統蔡英文不應再等接種國產疫苗，「如果蔡總統真的想要鼓勵大家接種疫苗，那麼不如現在就去接種AZ疫苗，因為，目前已經出現緩打潮了，而且最近民調顯示，AZ疫苗比國產疫苗更不受大家青睞。」他認為，總統根本沒必要為了帶頭接種國產疫苗的示範作用，而讓自己多暴露在幾個月的染疫風險。

沈政男今在臉書指出，蔡總統與副總統賴清德因要等著接種國產疫苗，一直到現在都沒有接種任何新冠疫苗，因此也只好限縮外出行程與人際互動，以降低染疫可能，「這點，歹勢，是錯誤的。」

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沈政男認為，因為身為總統，等於是抗疫作戰的最高領導人，如果你因為沒打疫苗而有所顧忌，不敢靠近戰場，是不是就阻礙了你對疫情的了解與判斷，以及對防疫人員的監督與鼓勵？

沈政男說，國產疫苗能不能被國民接受，總統帶頭接種當然有所幫助，但幫助恐怕相當有限！根本沒有必要為了這樣的示範作用，而讓自己多暴露在幾個月的染疫風險，或者因此限縮視察或開會行程。

▼沈政男表示，如果蔡總統真的想要鼓勵大家接種疫苗，那麼不如現在就去接種AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



沈政男寫道，蔡總統21日說，「5月13日我說，7月底國產疫苗會供應，不代表什麼時候要打。」他認為，顯然讓國產疫苗趕緊上市的壓力，在疫情得到控制以後，已經減低不少，既然如此，如果蔡總統現在不打任何疫苗，國產疫苗在7月也不見得能夠上市，那要等到什麼時候，你才要打疫苗？

沈政男表示，其實，蔡總統不應再等接種國產疫苗了，而是應該趕緊完整接種疫苗，讓自己得到夠好的保護力，然後往抗疫前線更靠近一些，鼓舞抗疫人員，並向後方的受難同胞傳達撫慰之意。

「如果蔡總統真的想要鼓勵大家接種疫苗，那麼不如現在就去接種AZ疫苗」，沈政男指出，因為目前已經出現緩打潮了，而且最近民調顯示，AZ疫苗比國產疫苗更不受大家青睞。

沈政男提到，其實蔡總統如果要讓台灣目前有限的疫苗數量得到最好運用，應注意國外最新的疫苗施打策略，比如，歐美已有好幾個國家開始嘗試混打疫苗，也就是打完AZ一劑以後，不再打第二劑AZ，而是改打莫德納或BNT。

▼沈政男認為，蔡英文不應再等接種國產疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）



沈政男解釋，這麼做的目的有二，第一是增強免疫反應，取得比施打單一劑型更好的保護力，注意，混打有可能比施打兩劑莫德納（沒寫錯，是兩劑莫德納），保護力更好，這在delta病毒虎視眈眈的當下，尤其重要；第二，當然是減少AZ的血栓發生率。

沈政男指出，對於國外這樣的施打潮流，台灣該怎麼因應，值得蔡總統關注與反應；蔡總統幾天前願意展現最大誠意與努力，幫助鴻海集團創辦人郭台銘爭取BNT疫苗，相當令人敬佩！她21日又說出，「願意用任何方式爭取任何廠牌疫苗」，也是不簡單！

沈政男表示，只是如果這樣的態度，能早個半年、一年出現，是不是一切就會不同？事實上在去年底，台灣有機會取得BNT的3000萬劑疫苗，後來是不是因為政治考量與對疫情的誤判，而沒有把爭取疫苗放在最優先順位？

沈政男寫道，如果當初可以拿到夠多的BNT疫苗，恐怕在這波疫情到來之前，很多醫療人員都願意施打，並且取得夠好的保護力，讓自己能夠更加放心上戰場，跟病毒搏鬥，並給予染疫病患最好的照顧。

「蔡總統知道在這波疫情裡，台灣的死亡率已經不合理地飆高了嗎？這是為什麼？」沈政男認為，往者已矣，希望蔡總統能從這波防疫裡，得到對於治理國家的一個啟示：意識形態與實質利害的取捨，你的判斷天平，是否靠近人民的平均值或中位數？或者，已被少數人拉扯，到了失衡偏頗的地步？

►本文獲得沈政男醫師授權。