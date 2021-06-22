蔡英文談國產疫苗遭疑「校正回歸」　5度談話總還原一次看

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對國產高端疫苗的討論，總統蔡英文21日受訪時表示，過去她沒有說何時一定要打高端疫苗，而是希望7月底可以有第一批供貨，但這讓國民黨群起圍攻，認為是「校正回歸」。對此，《ETtoday新聞雲》也整理了蔡英文過去5度談及國產疫苗的相關談話，讓讀者一次瞭解蔡英文對於疫苗議題的說法。

高端疫苗在二期人體試驗尚未解盲前，蔡英文率先宣布預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗，引起外界討論。其中，中研院院士陳培哲則表示，國產疫苗審查最大的困難就在蔡英文，認為蔡英文已經講了7月底要打國產疫苗，在這種情況下，食藥署難擋總統府的壓力。

對此，蔡英文21日晚間接受電視媒體訪問時表示，7月只是一個目標，如果有仔細聽她講的話，是希望7月底有第一波供給，但沒有說一定要在什麼時候打高端疫苗，當時連解盲都還沒，不知道最後會不會成功，但希望成功的話，7月底可以有第一批供貨。

不過，蔡英文此番談話，讓藍營群起圍剿，國民黨文傳會副主委黃子哲認為，現在是「校正回歸」，有硬拗之嫌，也懷疑是在預告高端疫苗可能無法在7月底上市。

對於蔡英文過去5度談及國產疫苗的相關談話，內容重點如下：

首先，在5月13日，蔡英文在府內召開國安高層會議，她在會中就有裁示指出，外購的疫苗，預計會在六月後分批交貨，而國產疫苗預計七月底供應第一批，指揮中心會預做規劃，她鼓勵國人踴躍接種。

接著，5月18日，蔡英文前往疫情指揮中心視察，特別透過視訊方式，了解國產疫苗的相關進度。蔡英文在會後公開向媒體表示，目前聯亞、高端疫苗已經進入臨床實驗第二期收尾階段，她勉勵廠商加速研發、加速量產，政府會全力支持與協助，並把關疫苗的安全與品質。蔡英文當時說，希望在7月底以前，能夠供應第一批國產疫苗，提供國人足夠的保護力。

在5月25日時，國內疫情急速升溫，而民眾也焦慮疫苗遲遲未能到貨的問題，這逼著蔡英文在發表談話時表示，疫苗是對抗疫情的重要武器，已經陸續到位中，上週到貨的疫苗，最快這週就會開始施打，而6月外購的疫苗預計會有200萬劑，加上國產疫苗，目標8月底，國內會達到1000萬劑疫苗。

接著，5月26日，蔡英文重申，政府外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨，而8月底將會累積有1000萬劑疫苗，政府會全力加速疫苗到貨，提供更多疫苗給國人，而國產疫苗也在進度上。

6月21日，蔡英文接受電視媒體訪問時，再次被問及近期國產疫苗的爭論時表示，7月只是一個目標，如果有仔細聽她講的話，是希望7月底有第一波供給，但沒有說一定要在什麼時候打高端疫苗，當時連解盲都還沒，不知道最後會不會成功，但希望成功的話，7月底可以有第一批供貨。