蔡英文駁稱7月打國產疫苗　他揪「2證據」：總統！您不是這樣講的

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

針對國產疫苗爭議，總統蔡英文21日晚間接受電視專訪表示，當初只說七月可以供應，沒有說一定要打。對此，資深媒體人黃暐瀚揪出2個證據，發現蔡英文在5月13日的國安會議，跟5月18日到疾管中心視察的時候「您當時不是這樣講的啊！」難道供應疫苗不是為了施打？難道是要帶回家做紀念嗎？

黃暐瀚指出，蔡英文在5月13日的國安會議中是這樣說的，「第三，疫苗整備方面，向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，請主管機關隨時掌握進度，預做分配準備。國內疫苗研發的部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。總統說，指揮中心現在要預做規劃，鼓勵國人踴躍預約登記，讓後續施打能夠有序進行，接種疫苗的人越多，群體防護力就越強，台灣就會越安全」。

接著，蔡英文於5月18日到指揮中心視察，並視訊聽取兩家國產疫苗簡報時表示，「剛剛聽取高端跟聯亞的簡報，他們都已經進入臨床實驗第二期收尾階段，政府一定會全力支持和協助，也會把關疫苗的安全跟品質，希望能夠在7月底以前，供應第一波國產疫苗，提供國人足夠的保護力，請大家不用太憂慮」。

針對蔡英文兩次對外談話，黃暐瀚認為，蔡英文昨天的說法是沒有問題的，但「什麼叫供應第一波疫苗？」沒有解盲成功，沒有通過EUA緊急授權的疫苗，可以「供應」給國人嗎？那為什麼總統513就說，預計七月可以供應國產疫苗？

黃暐瀚指出，蔡英文五月兩度公開宣示，七月底國產疫苗可以供應，確實給人「總統下令、七月開打」的感覺。儘管總統五月兩度使用的字眼，都是「七月供應國產疫苗」，而不是「七月施打國產疫苗」，但供應疫苗不是為了施打？難道是要帶回家做紀念嗎？

黃暐瀚也說，能供應，就代表「通過國家審查，取得緊急授權」，疫苗未審，總統先行，君無戲言，總統說話，得千萬小心。

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