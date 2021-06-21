松雪樓7月「訂房大爆滿」！遊客想衝合歡山　蘇貞昌說話了

▲合歡山松雪樓一直是暑期熱門的避暑勝地。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

本土疫情趨緩，讓不少民眾摩拳擦掌，悄悄開始規劃解禁後的旅遊行程。全台最高旅館「松雪樓」作為合歡山避暑勝地，目前開放訂房至7月21日，結果整個7月竟已通通額滿，甚至還有旅行社推出暑假早鳥預購，讓行政院長蘇貞昌趕緊發文提醒「我們沒有鬆懈的本錢」。

居家防疫一個多月，許多民眾早已按奈不住無聊，提前規劃暑期行程。從林務局東勢林管處訂房網站可見，從6月29日到7月21日，松雪樓訂房已經全部客滿，一房難求，連滑雪山莊部分房型都訂光。

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根據《民視新聞》報導，林務局回應，目前松雪樓可預訂日期均已額滿，若屆時尚未開放（解除三級或在有條件開放範圍），將協助民眾辦理全額退費。

▲松雪樓目前開放7月訂房天數全部額滿。（圖／翻攝自林務局東勢林管處）

另外，還有旅行業者推出暑期早鳥方案，無論國內外行程都有，吸引不少民眾詢問。不過，6月28日後相關管制、警戒是否會解除，一切都還是未知數。

對此，行政院長蘇貞昌21日發文提醒，指揮官陳時中說「心情可以放鬆，但行動還是要維持」，儘管21日新增75例，是三級警戒以來首次降回二位數，「但我們沒有鬆懈的本錢，還是要請大家配合防疫，出遊、群聚都請再等等」。

蘇貞昌指出，中老年人的重症風險最高、罹病後的死亡率也最高，所以指揮中心還是建議長輩優先接種疫苗。這幾天來自政府採購、友邦提供的疫苗陸續到位，希望大家能夠依序施打疫苗，妥善做好防疫，這樣就能早日恢復正常生活。

▼疫情趨緩，但蘇貞昌仍喊話「我們沒有鬆懈的本錢」。（圖／翻攝自臉書／蘇貞昌）

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