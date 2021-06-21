衛生局要求快點打完！護理師轟禾馨「狡辯」：廢話，要那麼多疫苗

▲禾馨召開記者會，公布施打名單。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

小禾馨診所捲入疫苗風波，引起外界討論，雖然公布施打名單，還是難以滅火。護理師張喬瑜開轟，痛斥禾馨的說法根本是「狡辯」，「廢話，你要那麽多疫苗，當然叫你要快點打完，但叫你快點打完，沒叫你打在非1－3類的人員身上好嗎？」

台北市副市長黃珊珊21日表示，依據北市政風處的報告，禾馨4家診所疫苗施打的對象，有打到一部分非機構人員，違規部分會依法裁處。

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而禾馨醫療營運長林思宏19日曾說，疫苗是衛生局給的，並且還要求當天施打完畢。對此，護理師張喬瑜在臉書粉專「爆走喬喬的護理人生」上開轟，若禾馨沒有請立委去要疫苗，「請問北市府為什麼要給你們禾馨疫苗？全台北只有你們在接生小孩嗎？」

▼禾馨醫療集團民權東路院區外觀。（圖／記者湯興漢攝）



至於「盡速施打完畢」的部分，張喬瑜則認為是「廢話」，禾馨要了許多疫苗，當然要盡速施打完畢，「沒叫你打在非1－3類的人員身上好嗎？還要狡辯！」

對於禾馨召開記者會說明，張喬瑜則砲轟，只是「同溫層的止血大會」，只有朋友、側翼，以及打完「權貴疫苗」的人在護航，後續等北市府核對公布的名單，若禾馨有施打特權疫苗，就要開罰。

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