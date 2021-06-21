　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛生局要求快點打完！護理師轟禾馨「狡辯」：廢話，要那麼多疫苗

▲▼禾馨醫療集團民權東路院區外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲禾馨召開記者會，公布施打名單。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

小禾馨診所捲入疫苗風波，引起外界討論，雖然公布施打名單，還是難以滅火。護理師張喬瑜開轟，痛斥禾馨的說法根本是「狡辯」，「廢話，你要那麽多疫苗，當然叫你要快點打完，但叫你快點打完，沒叫你打在非1－3類的人員身上好嗎？」

台北市副市長黃珊珊21日表示，依據北市政風處的報告，禾馨4家診所疫苗施打的對象，有打到一部分非機構人員，違規部分會依法裁處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而禾馨醫療營運長林思宏19日曾說，疫苗是衛生局給的，並且還要求當天施打完畢。對此，護理師張喬瑜在臉書粉專「爆走喬喬的護理人生」上開轟，若禾馨沒有請立委去要疫苗，「請問北市府為什麼要給你們禾馨疫苗？全台北只有你們在接生小孩嗎？」

▼禾馨醫療集團民權東路院區外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼禾馨醫療集團民權東路院區外觀。（圖／記者湯興漢攝）

至於「盡速施打完畢」的部分，張喬瑜則認為是「廢話」，禾馨要了許多疫苗，當然要盡速施打完畢，「沒叫你打在非1－3類的人員身上好嗎？還要狡辯！」

對於禾馨召開記者會說明，張喬瑜則砲轟，只是「同溫層的止血大會」，只有朋友、側翼，以及打完「權貴疫苗」的人在護航，後續等北市府核對公布的名單，若禾馨有施打特權疫苗，就要開罰。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
柯文哲曝疫苗新策略　「太難處理全打掉」
衛生局要求快打完！護理師轟禾馨「狡辯」：廢話，要那麼多疫苗
為什麼柯文哲寧願賣掉高嘉瑜？　他揭禾馨記者會「4大重點」
名醫稱「疫情趨緩是假象」　親揭恐怖案例：換個姿勢就掛了
邱毅赴廈門打疫苗！台灣藝人施打名單曝　陸網嗨「歡迎回祖國」
侯友宜去年「預言全實現」　曾求總統發布緊急命令

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市長陳其邁擬讓「前5類」孕婦打莫德納　中央搖頭回應了！

衛生局要求快點打完！護理師轟禾馨「狡辯」：廢話，要那麼多疫苗

施打疫苗才能保護自己和他人　成醫院長說分明

名醫稱「疫情趨緩是假象」！親揭恐怖案例：換個姿勢就掛了

水神夾擊戰場擴大到北台！「致災豪雨彈」更強了　3天恐灌破700mm

神壇驅疫法會爆4確診！萬華信眾連住7晚疑感染源　最新足跡曝

長者施打AZ後猝死人數攀升　南投縣推最高20萬元慰助金

桃機獲配3000劑「莫德納疫苗」拚本周打完　保全、清潔員都可打！

一張圖看「疫苗接種對象」新10類　鄉民怒諷解壓縮：我高端順位　

雨神眷顧！南化水庫「強力補水」探底→自然溢流　空拍影片美呆

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

高雄市長陳其邁擬讓「前5類」孕婦打莫德納　中央搖頭回應了！

衛生局要求快點打完！護理師轟禾馨「狡辯」：廢話，要那麼多疫苗

施打疫苗才能保護自己和他人　成醫院長說分明

名醫稱「疫情趨緩是假象」！親揭恐怖案例：換個姿勢就掛了

水神夾擊戰場擴大到北台！「致災豪雨彈」更強了　3天恐灌破700mm

神壇驅疫法會爆4確診！萬華信眾連住7晚疑感染源　最新足跡曝

長者施打AZ後猝死人數攀升　南投縣推最高20萬元慰助金

桃機獲配3000劑「莫德納疫苗」拚本周打完　保全、清潔員都可打！

一張圖看「疫苗接種對象」新10類　鄉民怒諷解壓縮：我高端順位　

雨神眷顧！南化水庫「強力補水」探底→自然溢流　空拍影片美呆

肖戰爆熱戀《如懿傳》最美妃子！　約會畫面瘋傳…工作室火速發聲明

超過15款時髦家居服推薦！絲緞洋裝、開襟罩衫　睡衣也要穿得美美的

巴西50萬人染疫死亡　巴西人堅持等「輝瑞疫苗」

高雄市長陳其邁擬讓「前5類」孕婦打莫德納　中央搖頭回應了！

港府逼我駐外人員簽「一中承諾書」　總統府5大立場回應

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

衛生局要求快點打完！護理師轟禾馨「狡辯」：廢話，要那麼多疫苗

施打疫苗才能保護自己和他人　成醫院長說分明

APRIL親上火線稱「我們才是受害者」！出示過去合照又被打臉

國民黨：大數據解密綠營側翼　1個月狂PO「4500篇貼文」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

醫：6/28不會降回二級了

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

陳時中：不規劃縣市解封　低風險場域擬鬆綁

台男「染印度變種」飛澳門確診　在台接觸者22人

今增75本土「新北38例最多」　各縣市分佈曝光！

628解封？　網揭：飯店餐廳全訂滿了

一張圖看疫苗接種對象　鄉民怒諷解壓縮　

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因

更多熱門

相關新聞

巴西50萬人染疫死亡　巴西人堅持等輝瑞

巴西50萬人染疫死亡　巴西人堅持等輝瑞

全球疫情熱區之一的巴西，染疫死亡人數超過50萬人，僅次於美國排名世界第二，至今幾乎沒有任何緩解的跡象，但是當地居民現在紛紛拒絕接種他們認為「不合格的疫苗」，堅持等待供不應求的輝瑞疫苗。

高市擬前5類孕婦莫德納　中央回應了

高市擬前5類孕婦莫德納　中央回應了

施打疫苗才能保護自己和他人

施打疫苗才能保護自己和他人

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　人找到了

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　人找到了

柯文哲曝疫苗新策略「太難處理全打掉」　遊民也列優先接種　　

柯文哲曝疫苗新策略「太難處理全打掉」　遊民也列優先接種　　

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情禾馨疫苗

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

醫：6/28不會降回二級了

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面