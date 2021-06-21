熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家

▲熊媽媽買菜網近期拿下網路聲量調查第一名，推出的「宅安心鮮食箱」，日銷量超過1500筆，包括蔬果、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、海陸等6種不同組合供選購，分為799、899、999元三種組合。(圖／取自熊媽媽買菜網，下同)

消費中心／台北報導

疫情帶動宅經濟大幅成長，尤其生鮮蔬果類更為明顯，東森購物網ETmall旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」業績迅速攀升的同時，更拿下網路聲量調查第一名，而為提供顧客安心買菜，熊媽媽買菜網全體員工均進行PCR篩檢，結果皆為陰性，且所有蔬菜大部分都在產地包裝直接出貨，其餘則在熊媽媽倉庫包裝完成，並在進出貨時經過消毒程序，讓消費者在家一指下單即可安心收到新鮮安全的各類生鮮蔬果，且為回饋會員，即日起至6/27還推出「買菜金大方送」，只要單筆消費滿1800元，上網登記就送200元買菜金。

熊媽媽買菜網特別推出「宅安心鮮食箱」，深受消費者喜愛，每天訂購量超過1500筆，包括蔬果、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、海陸等6種不同組合供選購，分為799、899、999元三種組合，以799蔬果箱為例，嚴選當季蔬菜內含葉菜4包、花果菜2包、根莖菜3包、水果2種、洗選蛋10入1盒，特價499元；海陸組則嚴選格陵蘭比目魚（扁鱈）、智利鮭魚、鮮凍草蝦約8隻及台灣黑豬肉里肌肉及火鍋片，人氣海陸食材一整組賣899元，在家抗疫也能煮出一桌山珍海味。

▲為保障消費者安全，熊媽媽買菜網全體員工都經過PCR篩檢，皆為陰性，所有商品包裝進出貨都會經過嚴格管控，全程依規定檢驗消毒及包裝。

「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數達1萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項。蔬菜也都會做農藥殘留檢測並公布於購買頁面上，自疫情增溫後，統計業績已成長4～5倍，消費者大多訂購蔬菜、肉類，其中各式新鮮葉菜及當季水果最夯，並以新北地區配送最多；這段時間訂單爆滿，已緊急增大配送量，消費者下單後平均，最快隔天就能宅配到家，最慢 3-4天也能到貨。而且儘管南部目前因淹水災情，導致菜價上漲，熊媽媽目前也不會調整價格，更推出只要單筆消費滿1800元，上網登記就送200元買菜金的活動回饋會員。

熊媽媽強調，每一個服務環節，都要保障消費者的安全，除了全體員工都經過PCR篩檢皆為陰性外，所有蔬菜包裝會經過嚴格管控，全程依規定檢驗消毒及包裝，快配員也會全程戴口罩及手套，每小時定時酒精消毒配送箱，且送貨到家門口或管理室，不配送上樓，到府前會先電聯。專家建議，最好的防疫方式就是減少出門，適時使用網購平台，熊媽媽買菜網擁有豐富的貨源，優質的商品及服務，要讓消費者買得安心，吃得健康。