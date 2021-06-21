　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家

▲▼熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家。（圖／取自熊媽媽買菜網）

熊媽媽買菜網近期拿下網路聲量調查第一名，推出的「宅安心鮮食箱」，日銷量超過1500筆，包括蔬果、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、海陸等6種不同組合供選購，分為799、899、999元三種組合。(圖／取自熊媽媽買菜網，下同)

消費中心／台北報導

疫情帶動宅經濟大幅成長，尤其生鮮蔬果類更為明顯，東森購物網ETmall旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」業績迅速攀升的同時，更拿下網路聲量調查第一名，而為提供顧客安心買菜，熊媽媽買菜網全體員工均進行PCR篩檢，結果皆為陰性，且所有蔬菜大部分都在產地包裝直接出貨，其餘則在熊媽媽倉庫包裝完成，並在進出貨時經過消毒程序，讓消費者在家一指下單即可安心收到新鮮安全的各類生鮮蔬果，且為回饋會員，即日起至6/27還推出「買菜金大方送」，只要單筆消費滿1800元，上網登記就送200元買菜金。

熊媽媽買菜網特別推出「宅安心鮮食箱」，深受消費者喜愛，每天訂購量超過1500筆，包括蔬果、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、海陸等6種不同組合供選購，分為799、899、999元三種組合，以799蔬果箱為例，嚴選當季蔬菜內含葉菜4包、花果菜2包、根莖菜3包、水果2種、洗選蛋10入1盒，特價499元；海陸組則嚴選格陵蘭比目魚（扁鱈）、智利鮭魚、鮮凍草蝦約8隻及台灣黑豬肉里肌肉及火鍋片，人氣海陸食材一整組賣899元，在家抗疫也能煮出一桌山珍海味。

▲▼熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家。（圖／取自熊媽媽買菜網）

▲為保障消費者安全，熊媽媽買菜網全體員工都經過PCR篩檢，皆為陰性，所有商品包裝進出貨都會經過嚴格管控，全程依規定檢驗消毒及包裝。

熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數達1萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項。蔬菜也都會做農藥殘留檢測並公布於購買頁面上，自疫情增溫後，統計業績已成長4～5倍，消費者大多訂購蔬菜、肉類，其中各式新鮮葉菜及當季水果最夯，並以新北地區配送最多；這段時間訂單爆滿，已緊急增大配送量，消費者下單後平均，最快隔天就能宅配到家，最慢 3-4天也能到貨。而且儘管南部目前因淹水災情，導致菜價上漲，熊媽媽目前也不會調整價格，更推出只要單筆消費滿1800元，上網登記就送200元買菜金的活動回饋會員。

熊媽媽強調，每一個服務環節，都要保障消費者的安全，除了全體員工都經過PCR篩檢皆為陰性外，所有蔬菜包裝會經過嚴格管控，全程依規定檢驗消毒及包裝，快配員也會全程戴口罩及手套，每小時定時酒精消毒配送箱，且送貨到家門口或管理室，不配送上樓，到府前會先電聯。專家建議，最好的防疫方式就是減少出門，適時使用網購平台，熊媽媽買菜網擁有豐富的貨源，優質的商品及服務，要讓消費者買得安心，吃得健康。

ET快訊
慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府揭真相
松雪樓「訂房大爆滿」！遊客想衝合歡山　蘇貞昌緊急發聲
建中熱血詩人老師睡夢中過世！　享年45歲
快訊／高雄宣布5區「明停班停課」防大雨　停止疫苗注射
只是前菜！梅雨鋒面「強風雷雨」最猛發威　專家示警：4天嚴防致
電商支付龍頭宣布將「漲運費」！　最多一口氣漲75元
陳其邁擬讓「前5類」孕婦打莫德納　中央搖頭回應了！
荷蘭接種AZ死亡36例「輝瑞301例」　台籍護理師分析原因

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家

蔬食者必吃！超商最新2款南洋味餐點　「泰式打拋飯糰」咬下爆餡

【廣編】宅在家的夏日最佳點心　愛之味冰燒仙草讓媽媽們都說讚

兩道矗立室內的巨型木牆　為黑白灰現代風住宅帶來溫暖

只有今天！超商「霜淇淋7折、冰沙8折起吃」　不限口味還可跨店取

【廣編】Joie四合一嬰兒揹帶居家防疫熱賣　還給爸媽雙手完全自由

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家

蔬食者必吃！超商最新2款南洋味餐點　「泰式打拋飯糰」咬下爆餡

【廣編】宅在家的夏日最佳點心　愛之味冰燒仙草讓媽媽們都說讚

兩道矗立室內的巨型木牆　為黑白灰現代風住宅帶來溫暖

只有今天！超商「霜淇淋7折、冰沙8折起吃」　不限口味還可跨店取

【廣編】Joie四合一嬰兒揹帶居家防疫熱賣　還給爸媽雙手完全自由

前成大校長夏漢民家中辭世！享耆壽90歲　任內創設成大醫院

新竹市「宇美町2.0」接種站曝！　網一看全歪樓：無印風注射場

慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府揭真相

黃大謙「忘了鑰匙插機車上」！　1個月後出門一看崩潰：車不用買太好

美肌也要直送新鮮！FANCL推線上購物、la mer滿5000現折500好划算

建國高中熱血詩人老師吳岱穎睡夢中辭世　享年45歲

快訊／高雄市宣布5區「停班停課」防豪雨　停止疫苗注射

松雪樓7月「訂房大爆滿」！遊客想衝合歡山　蘇貞昌說話了

熊媽媽買菜網蔬菜產地包裝直送　防疫買菜一指下單快配到家

只是前菜！梅雨鋒面「強風雷雨」最猛發威　專家示警：4天嚴防致災

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

消費熱門新聞

打包蘋果薑奇異果洗髮精每天選妃

美式賣場電動牙刷、美白牙貼特價

超商霜淇淋7折、冰沙8折起吃只有今天

料理之王宅系夜食堂宵夜提案TOP3

打拋飯糰咬下爆餡！超商2款南洋味餐點

美式賣場幫寶適優惠每箱折130元

摩斯外帶外送優惠加碼延長一次看

漢堡王17.6盎司花生牛肉堡剩3天吃

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

Joie四合一嬰兒揹帶爸媽雙手自由

夏日最佳點心　宅在家吃愛之味冰燒仙草

4大超商「618購物節優惠」一次看

PChome出貨延遲！網友創粉絲團譏

熊媽媽買菜網快配到家宅安心

更多熱門

相關新聞

求職注意！影音履歷３大地雷勿踩

求職注意！影音履歷３大地雷勿踩

6月畢業季，不少新鮮人即將進入職場，疫情下逆勢成長的電商成為求職大熱門。近期企業改採線上面試的比例大幅提高外，對於能夠展現自信、個人優勢的「影音履歷」也越來越重視。

柯文哲曝疫苗新策略「太難處理全打掉」　遊民也列優先接種　　

柯文哲曝疫苗新策略「太難處理全打掉」　遊民也列優先接種　　

振興打「8志工」疫苗　黃珊珊要查

振興打「8志工」疫苗　黃珊珊要查

禾馨883人名冊！北市：有非醫事人員

禾馨883人名冊！北市：有非醫事人員

振興醫院幫連戰夫婦打疫苗　柯：應會罰

振興醫院幫連戰夫婦打疫苗　柯：應會罰

關鍵字：

熊媽媽買菜網防疫網購電商蔬果

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／再增20死！今本土病例+7

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

醫：6/28不會降回二級了

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面