中央要北農設快篩站「北市都不做？」　柯文哲：我是醫學專業人士最清楚

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，新增78例本土確診，以新北市43例最多，其次為台北市25例，並新增6例死亡。台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，當初剝皮寮快篩站就在北農旁邊，有討論過北農空間設置快篩站不是很恰當，所以才帶隊去剝皮寮快篩，「我是專業醫學人士，可不可以我很清楚！」

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北農快篩和疫苗接種站運作、士林某長照機構群聚感染案、禾馨診所事件、基隆市長林右昌稱三級降二級關鍵在柯文哲、台北藝術中心工地群聚感染做相關回應。

針對外傳中央要北農設立快篩站，但是北市不做？柯文哲表示，這種題目不要太多政治考量，包括外稱北農群聚，但其實調出數據來看，應該說是陸續有感染，畢竟北農組成份子不只在萬華，有北市各區，甚至北北基全台各地，「有時真的在北農被感染的嗎？不一定，搞不好友其他地方，所以別說北農群聚，沒那麼嚴重，但有陸續感染是真的。」

柯文哲指出，現在的北農總經理是中央派的，是位專業人士，自己這2年對對方工作相當滿意，「就算是中央派來的，只要不是政治任命，相當堅持要專業人士，我認為不是問題。」

柯文哲強調，當初有剝皮寮快篩站就在北農旁邊，且討論過北農空間設置快篩站不是很恰當，加上又是鄰避設施，大家不喜歡，所以就帶去剝皮寮快篩，才讓500名北農員工可以一下子就打疫苗，因為這些人之前都快篩過了。

柯文哲說，不要說中央要他們設快篩站、北市不設，「我是專業醫學人士，可不可以我很清楚！」旁邊就有快篩站，直接帶隊去那邊就好，沒必要口水，既然批發市場在北市境內，他就會處理，「有需要中央幫忙，我會跟他講，做事比做圖重要。」

指揮中心22日表示，新增78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月14日至6月21日。個案分佈以新北市43例最多，其次為台北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明。

指揮中心說明，新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日。

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

