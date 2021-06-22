沒開家屬說明會被士林長照機構打臉　黃珊珊道歉：資訊上有落差

記者袁茵／台北報導

台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，台北市副市長黃珊珊21日稱，有舉辦過家屬說明會，但22日卻被家屬、業者打臉。對此，黃珊珊22日下午表示，是資訊有落差，未來長照機構有2個很重要任務要做，第一是照顧長者健康，第二是由衛生局成立關懷小組，保持與家屬聯絡。

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北農快篩和疫苗接種站運作、士林某長照機構群聚感染案、禾馨診所事件、基隆市長林右昌稱三級降二級關鍵在柯文哲、台北藝術中心工地群聚感染做相關回應。

針對黃珊珊21日說法與長照機構確診者家屬有落差，黃珊珊指出，日前衛生局同仁與她說明有驗出20幾人陽性，第一時間便要求一定要通知家屬，同時也要趕快通知未被感染者的家屬，而衛生局也有答應她；21日事件爆發後，自己又再次詢問衛生局，有關家屬有無意見？對方則表示沒有，「這個資訊上可能有落差，對家屬很抱歉。」

黃珊珊強調，今天有跟家屬召開說明會，長照機構未來有2個重要任務要做，第一是照顧長者健康，第二是由衛生局成立關懷小組，保持與家屬聯繫，要協助機構進行恢復，畢竟還有很多人要在機構受到照顧。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

