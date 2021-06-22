禾馨打85瓶疫苗調查出爐　4家診所990人接種81人違規

記者袁茵／台北報導

禾馨醫療被台北市政府點名違規施打疫苗，儘管禾馨醫療營運長林思宏21日召開記者會，出示883人的施打名冊，強調一切都是按照規定施打，但北市仍認定上傳名單確實有非醫事人員。北市公布資訊顯示，禾馨醫療總共接種990人，違規81人，共裁罰230萬元。

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會。根據台北市政府提供數字顯示，禾馨小兒科專科診所共接種168人，違規接種人數3人；禾馨民權婦幼診所接種437人，違規14人；小禾馨士林小兒專科診所接種79人，違規18人；小禾馨懷寧小兒專科診所接種990人，違規接種46人；總計接種人數為990人，違規接種81人。

針對禾馨給17家相關企業打疫苗是否屬於？黃珊珊表示，經過清查，禾馨的確有4家診所跟市府領疫苗，針對對方施打對象一一比對後，包括醫療院所、小兒專科診所、婦幼院所、醫事檢驗所、產後護理之家部分，「我們認為這樣狀況ok」。

黃珊珊強調，但中間有打給自己的類似關係企業，應被認定不屬於一至三類人員，非醫事人員，依法裁處4家診所，包括：小禾馨小兒專科診所30萬元、禾馨民權診所50萬元、小禾馨士林小兒專科診所50萬元、小禾馨懷寧小兒專科診所100萬元，總計230萬元，並同時終止疫苗合約診所資格。

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

