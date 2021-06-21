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賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

▲▼藝人賈永婕到基隆礦工醫院發送100份便當、飲料，給醫護打氣。（圖／基隆礦工醫院提供）

▲藝人賈永婕到基隆礦工醫院發送100份便當、飲料，給醫護打氣。（圖／基隆礦工醫院提供）

記者董美琪／綜合報導

藝人賈永婕21日中午來到基隆礦工醫院慰問辛苦的醫療人員，希望民眾能體會第一線人員的辛苦，請大家幫醫護人員加油。院方人員看到賈永婕真的是本人來送，相當驚訝又感動。

被總統蔡英文認證的「美少女」賈永婕，21日頂著高溫，中午開車載100份便當與飲料到基隆礦工醫院，今天首次全家一起出動，賈永婕笑說，兒子出動的原因是媽媽讓步給他多一個小時的電動時間，「想說讓他見識一下媽媽的超人氣會不會比較聽話一點。」

基隆礦工醫院感動表示，原本院方收到的資訊，不確定賈永婕本人會不會來，但一看到賈永婕真的親自開車來送便當，真的很開心感恩。

▲▼藝人賈永婕到基隆礦工醫院發送100份便當、飲料，給醫護打氣。（圖／基隆礦工醫院提供）

日前募捐逾9000萬元、逾330台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）的賈永婕，讓全台灣人好感動，不只名人好友主動加入幫忙，連蔡英文總統也親自致電三次致謝。

賈永婕21日晚間PO文「Day14 基隆礦工醫院」，包括剛創業就碰到疫情的便當店、以及飲料店、點心店都紛紛贈送醫護人員餐飲，希望給他們加油打氣，她笑說自從大女兒「安安」加入後，醫護人員吃的東西越來越豐富了。

▲▼賈永婕今天全家出動到基隆礦工醫院送暖。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕今天全家出動到基隆礦工醫院送暖。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

當然，救命器材仍不間斷運送中，賈永婕說，「今天HFNC直接先往南部、東部配送，都在路途中明天持續交貨，晚餐時問小孩請問你們的偶像是誰？原本以為會是我這個媽媽全民女神……安安：玄彬，小女兒小羽：瘦子，兒子恩恩：我沒有偶像。」

Day14 基隆礦工醫院 小廢材終於出動了，可以讓他出動的原因是媽媽讓步給他多一個小時的screen time...

賈永婕的跑跳人生發佈於 2021年6月21日 星期一
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