桃園2萬名孕婦優先施打莫德納疫苗　鄭文燦：3個原則辦理

▲市長鄭文燦表示，桃園2萬名孕婦優先施打莫德納疫苗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗已抵台，是否開放孕婦或者是其他類別的民眾，優先施打莫德納的疫苗？桃園市長鄭文燦21日於市府防疫說明會中指出，桃園是年輕的城市，約有2萬名左右的孕婦，包括胎兒一劑2人都要得到最好的保護，他支持孕婦改打莫德納疫苗，並採逐一造冊、就近施打跟優先施打3個原則辦理。

鄭文燦說，中央有調整莫德納疫苗施打的順序分為10類，其中孕婦是可以有疫苗的選擇權，主要是要跟醫師討論，以病人的利益為最高的目標，也去評估各種不同疫苗的副作用。他認為，孕婦包括胎兒一劑2人都要得到最好的保護，因此支持孕婦改打莫德納這樣的疫苗。

當然AZ疫苗的安全性、有效性並無爭議，AZ也是目前全世界130幾個國家都有採用，並且是在歐盟地區採用最廣泛的疫苗，但是因為考慮到孕婦的特殊性，經和醫師經過討論後，決定孕婦來施打莫德納。

市長表示，桃園目前有實施幸福家庭計畫，進行孕婦的產檢補助，市府跟各個婦產科的專科醫院都有合作，所以針對將近2萬個左右的孕婦，可以做個案追蹤；而孕婦因為行動比較不方便，希望能夠一一造冊，就近施打跟優先施打3個原則，假如孕婦在她原來熟悉的醫院來做產檢，那個醫院跟市府也有疫苗接種合約的話，那優先在那個醫院來施打疫苗。

鄭文燦強調，桃園市因為生育率相當高，年輕家庭多，孕婦的人數將近2萬人，所以會進行逐一造冊的方式，進行就近施打、優先施打的政策的選擇，每一個醫師都是要把病人的利益，把健康的價值當作是最高的考量，且中央已經做了這樣的開放，他支持這一波的莫德納疫苗，可以優先讓孕婦施打。

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