號誌壞掉8分鐘撞出「近百萬維修費」車禍　中市府有疏失判國賠

▲台中西屯經貿九路跟凱旋路口因為號誌異常發生車禍，法院判中市府國賠45萬餘元。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中一處路口號誌故障，紅燈變成閃黃燈，民眾通報8分鐘後，該路口就因號誌不清出現車禍。駕車的柯男車輛維修了97萬，由保險公司代向台中市政府交通局求償。法院認為確實是交通局管理疏失，但柯男雖有路權也應注意，按比例計算後，判賠45萬餘元。

柯男主張，日前一早8時9分駕車行經西屯區凱旋路與經貿九路口時，遇到號誌為閃黃燈，結果橫向車道是綠燈，導致自己與一名梁男都認為自己擁有路權，雙方在路口發生車禍。而該路口號誌是故障，才導致一邊顯示閃黃燈，一邊顯示綠燈，造成用路衝突。

因本起事故，導致車損修理費用共計97萬9668元（含零件：75萬3444元、工資17萬692元、塗裝5萬5532元），由保險公司代位求償，扣除折舊費用以及柯男應負擔10%過失責任，向台中市交通局求償57萬8853元。

通報後2小時修好 市府認為無延遲

台中市交通局則說，對於該號誌管理無缺失，該號誌是由簽約廠商信威交通工程負責維修與汰換。該路口號誌在事發當天8時1分被通報故障，同日10時10分完成修復，依規範無延遲或不作為。

交通局認為，該號誌原本應該為紅燈，異常轉為閃黃燈，但是柯男經過閃燈路口，也未減速做隨時停車準備，事故是柯男行車未注意號誌導致，與管理上無因果關係，對車輛折舊後金額雖不爭執，但認為柯男應負擔30％過失責任，請求駁回國賠。

法院揪維修日誌 到場已正常運作沒維修

法院認為，雙方最終不爭執車輛維修且折舊後金額，為64萬3170元。台中市府交通局雖主張已經即時修繕完畢，並無管理缺失，但是就簽約廠商信威公司之工作日誌記載，僅寫「到場正常運作」，未再提出通報後2小時到場維修之事實，難認定有防止損害發生的具體措施。

肇事車慢速仍車禍 交通局為釀禍主因

中院參酌行車事故鑑定書，認為柯男經過閃黃燈路口「有路權，但應減速」，且無法預見另一向道路號誌，且柯男通過路口時，時速僅26.63公里，並非過快，認定交通局管理欠缺與本事故發生有因果關係。

法院說，柯男雖有路權，但是仍應注意車前狀況、緊急煞車，仍有30％過失。以64萬3170元之70%計算，判交通局應賠償45萬219元。