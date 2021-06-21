打完疫苗當天猝逝！AZ死亡通報單日增17件　不良反應最新數據曝

▲疑似AZ疫苗接種後嚴重不良事件新增81例。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21日）公布疫苗接種不良反應通報，截至昨日，疑似AZ疫苗接種後嚴重不良事件新增81例，其中有58例死亡，疑似莫德納疫苗接種後嚴重不良事件新增1例。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗統計日報截至今天最新數據，從6月18日至20日間，3天共58例新冠疫苗接種後死亡不良事件，新增17例75歲以上16人、65歲以上1人，這17例中，有2位住在機構，有7位有慢性病史，其他慢性病史都在調查中，每週二、四會將累計解剖報告對外說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疫苗施打及不良反應通報統計。（圖／指揮中心提供）



目前要如何去研判接種疫苗後死亡部分，莊人祥說，這部分因接種後死亡不良事件是「時序上發生在疫苗接種之後」，到底是不是疫苗所造成的，大概需要法醫解剖報告分析，也會利用健保、統計資料分析死因的死亡發生率，計算觀察7天的各年齡性別，和背景期望值分析。

莊人祥指出，最近請分析團隊根據今年截至6月18日，算新冠疫苗接種技術，以我國全死因死亡發生率，計算觀察7天的各年齡性別的背景期望值，各分層中「並沒有觀察到接種AZ疫苗後死亡通報案件數有大於背景期望值。」