網傳打完疫苗「搓揉恐釀血栓」！指揮中心解答：輕壓止血不要揉

▲張上淳指出，搓揉接種完疫苗就會發生血栓目前沒有依據。（圖／指揮中心提供）

記者簡仲豪／綜合報導

國內新冠疫情爆發，隨著日、美陸續援助我國疫苗後，符合資格的民眾接連完成疫苗施打，但也有不少民眾對疫苗接種產生疑慮。近期網路上傳出接種完疫苗，搓揉該部位會導致血栓發生。今（21）日流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳在記者會上指出，施打部位其實不需要去揉它，只要稍微壓一下針孔點止血即可，但說去揉它就會發生血栓，目前也沒有依據。

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▲疫苗接種後發生死亡之不良事件目前累計84例。（示意圖／記者李毓康攝）

據統計，6月19日到6月20日COVID-19疫苗接種112,218人次，其中AstraZeneca接種103,446人次，Moderna 接種8,772人次。截至目前為止，累計接種1,541,732人次，AstraZeneca接種1,478,402人次，Moderna接種63,330人次；公費接種1,500,423人次，自費41,309人次。

其中COVID-19疫苗接種後發生死亡之不良事件目前累計84例（47男、37女），年齡分布42至98歲（其中71人為 75歲以上長者），疫苗接種後當日至6日間發生；84例中一例為6月17日通報危及生命追蹤後轉為死亡事件。

流行疫情指揮中心記者會上記者提問，「網路上流傳接種完疫苗搓揉該部位會產生血栓是真的?」張上淳解釋，「施打部位其實不需要去揉它，就是稍微壓一下針孔點止血就可以了，但去揉它就會發生血栓這也沒什麼依據啦。」