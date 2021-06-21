　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打AZ疫苗釀血栓亡！南韓首次判定「與疫苗有關」　呼籲做血液檢查

▲▼南韓國內發生首起接種AZ疫苗後，出現血小板減少症引起血栓案例。（示意圖／達志影像）

▲南韓國內發生首起接種AZ疫苗後，出現血小板減少症引起血栓案例。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓30多歲的男子5月底透過「剩餘疫苗」制度預約施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗第1劑，未料6月初出現嚴重頭痛、嘔吐，經診斷為罹患因「血小板減少症」引起的血栓，於16日病逝。防疫當局召開會議後，證實該起血栓死亡案例與施打AZ疫苗有關，成為2月底開放民眾接種疫苗後，當局首宗認定的與疫苗有關的死亡案例。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種對應促進團今（21）日指出，預防接種被害調查班18日召開第18次會議，檢討接種疫苗後的不良反應案例，最後判斷、並證實30多歲男子產生血小板減少後的血栓死亡案例，與施打AZ疫苗有關。

據悉，該名男子5月27日接種第1劑AZ疫苗後，於本月5日出現嚴重頭痛、嘔吐症狀，前往醫療院所接受檢查，此後出現意識變化（conscious change）等症狀，8日轉往上級醫院的加護病房接受治療，不幸於16日病逝。

報導指出，AZ、嬌生疫苗皆為採用「腺病毒載體」技術，在人體接種後，會有極小的機率引起血小板減少所引起的血栓等副作用。對此，南韓防疫當局從4月12日起，在接種計畫中明確建議，AZ疫苗的施打年齡層應為30歲以上。

若在接種AZ、嬌生等腺病毒載體疫苗的4至28天以後，出現無法單靠止痛劑治療的頭痛，且同時伴隨著嘔吐、視野模糊等症狀，便有可能是血小板減少血栓症引起的症狀；而若出現呼吸困難、胸痛、持續性的腹部疼痛、手臂與腿部浮腫等症狀，或是接種4至28天後，在非接種部位出現出血性斑點，應立即前往醫療院所接受血液檢查。

另外，南韓預防接種被害調查班從16至18日召開第17、18次會議，檢討12起接種疫苗後死亡的不良反應案例，其中扣除上述30多歲男子的案例，專家認為有9起案例的死因恐怕與施打疫苗無關，剩下的2起案例則尚待資料充足。

►南韓再傳「血小板減少」血栓！30歲男接種AZ頭痛、嘔吐...不幸死亡

散發迷人香氣！專櫃女香TOP4最低下殺999元

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
童仲彥自豪「一夜11次」今認下海拍AV！　前妻說法被挖出
參加驅疫祈福法會染疫！里長夫妻接觸6縣市　他打坐1小時也確診
快訊／易致災「滯留鋒」要來了！　氣象局17:30啟動大規模豪
禾馨公布北市衛生局對話　局長忍不住發飆：得寸進尺
「一中承諾書」曝光！　台駐港辦7人拒簽遭要求返台
快訊／柯文哲轟中央：不負責任！　他要跟進盧秀燕做這件事
快訊／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」　衛生局曝死因
北農群聚柯文哲甩鍋「一半來自新北基隆」　林右昌怒：很不爽！
一圖看新北疫情趨勢　侯友宜示警「這三區」有向外發展跡象

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

打AZ疫苗釀血栓亡！南韓首次判定「與疫苗有關」　呼籲做血液檢查

研究：新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失！　和嗅覺、味覺有關

美研究：孕婦打mRNA疫苗「86%順利生產」　母乳出現新冠抗體

覬覦9700萬財產！狠妻毒死丈夫偽造自殺現場　警查Google秒破案

15歲女懷孕「生父是13歲弟」　半年才被發現...他譴責：手機的錯

快訊／東奧開放最多1萬名觀眾入場！　場館人數不得超過50％

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

接種會場冷藏庫溫度過高　日本：1002劑輝瑞疫苗報廢

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

打AZ疫苗釀血栓亡！南韓首次判定「與疫苗有關」　呼籲做血液檢查

研究：新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失！　和嗅覺、味覺有關

美研究：孕婦打mRNA疫苗「86%順利生產」　母乳出現新冠抗體

覬覦9700萬財產！狠妻毒死丈夫偽造自殺現場　警查Google秒破案

15歲女懷孕「生父是13歲弟」　半年才被發現...他譴責：手機的錯

快訊／東奧開放最多1萬名觀眾入場！　場館人數不得超過50％

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

接種會場冷藏庫溫度過高　日本：1002劑輝瑞疫苗報廢

鼓勵北市民接種「沒三期實驗國產疫苗」？柯文哲沈默：沒魚蝦也好⋯

七六人黯然淘汰　恩比德：付出所有沒有遺憾

加芥末吃尚讚！桃園人私藏排隊涼麵　Q嫩麵條吸滿療癒麻香超涮嘴

疫情讓你感到不安？　專家教你「這樣吃」遠離焦慮

美洲盃智利國腳被爆召妓帶回房激戰　主帥駁斥：是來剪毛的！

北市「超強泰式銅板美食」也推外送！3分店滿555元免費送到家

北農45人確診風暴掃高雄！貨運司機、卸貨工挫咧等　匡列125人

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

郭富城榮獲獎盃「頒獎人是女兒」　余文樂兒隔海萌送超炫禮

美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

中國恐嚇文件曝光！澳總理說服G7抗中

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」　已有4國通過

菲律賓簽約輝瑞　8月開始交貨

打完疫苗仍因變種病毒確診！日專家憂第5波疫情將來襲

哈利梅根Podcast節目半年只錄1集！每分鐘撈1800萬

美贈台疫苗加碼3倍！CNN：是為了抵制北京

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

長賜輪卡蘇伊士運河90天！　船東提新賠償方案

急徵醫師打疫苗！北海道捧「超高日薪4萬4」

海拔2000m裸身交纏！情侶野戰全都錄

更多熱門

相關新聞

台南2起打疫苗不良反應　2老婦1死1中風

台南2起打疫苗不良反應　2老婦1死1中風

台南市21日再傳出2起疑似施打疫苗不良反應事件，1名96歲婦人17日注射疫苗，20日死亡，目前已報司法相驗；另名92歲婦人17日施打疫苗，20日懷疑有中風情形，目前已通報中央CDC釐清是否與疫苗施打有關。

研究：孕婦打mRNA疫苗86%順利生產

研究：孕婦打mRNA疫苗86%順利生產

打完疫苗當天猝逝！AZ死亡通報單日增17件

打完疫苗當天猝逝！AZ死亡通報單日增17件

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／東奧開放最多1萬名觀眾入場

快訊／東奧開放最多1萬名觀眾入場

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠疫苗AZ血栓血小板減少症頭痛嘔吐死亡

讀者迴響

熱門新聞

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

醫：6/28不會降回二級了

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面