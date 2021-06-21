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台灣「AZ可混打莫德納」？指揮中心曝唯一必要性：仍建議同廠牌

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲全球掀起「疫苗混打」趨勢，不過指揮中心認為，第一劑和第二劑還是要打同廠牌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周姈姈／台北報導

全球鬧疫苗慌，許多國家開始以「疫苗混打」策略因應，民眾接種第二劑疫苗時換廠牌。昨（20日）250萬劑莫德納疫苗抵台後，目前台灣莫德納疫苗數量已多於AZ疫苗，各界好奇台灣是否也考慮混打疫苗。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，除非施打第一劑疫苗後有嚴重過敏反應，不建議第二劑更換廠牌。

本站稍早報導指出，據路透社等外媒報導，目前全球大部分的新冠疫苗都必須施打二劑，才能得到完整保護力，不過由於疫苗需求量大，廠家頻頻出現供貨不及的狀況，導致許多國家都考慮祭出「疫苗混打」的措施，以避免接種計劃受影響。

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目前美國、英國、西班牙和泰國都在積極測試「疫苗混打」的安全性與有效性，據西班牙和英國的研究顯示，即使民眾施打的第二劑新冠疫苗，品牌和第一劑不同，但混打疫苗仍安全有效。

至於台灣是否也要跟進「疫苗混打」，專家諮詢小組召集人張上淳於今（21）日記者會回應，目前混打疫苗主要是AZ混打第二劑輝瑞BNT疫苗，不過個案不多，目前也沒有資料顯示打完AZ後第二劑改打莫德納會怎麼樣。

▲▼6/12指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

張上淳強調，疫苗混打成效與作用需要更多科學證據，目前除非第一劑打AZ後有不良或過敏反應，如此情況下第二劑換另一種廠牌疫苗才合理，否則仍建議兩劑疫苗皆打同廠牌。若未來若有更多本土資料佐證AZ與莫德納混打的免疫效果更好、副作用與有無不良反應等基本資料後，可以進一步考量。

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