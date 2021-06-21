台南市針對曾有確診個案5行政區鄰長優先施打疫苗　481位21日施打

▲台南市長黃偉哲指出，台南將優先讓曾有確診個案的行政區長施打疫苗，有意願之481人21日施打，另莫德納疫苗將開放孕婦選擇施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉指出，市府決定優先對曾發生確診個案的5個行政區鄰長優先進行疫苗施打，這5個區都曾經發生過確診案例，而且有傳染家族群聚現象，總共有871位鄰長符合資格，其中481位有意願施打，21日已開始施打。

衛生局長許以霖指出，台南有五個區，是因為有群聚感染，因為這些鄰長都有協助疫調工作，包含學甲、白河、大內、佳里、西港，這5區是優先施打，那有符合資格是871位，有意願者是481位，於21日都已經開始施打，鄰長施打意願是百分之58。

對於中央如宣布「微解封」，台南有準備哪些地方可以開放？市長黃偉哲指出，這部分市府還在研議中，因要配合中央的步調，但基本對於一些大賣場或者是其他地方，一人一坪，大家都知道大賣場是屬於密閉空間，那去密閉空間採買的時候，一個人是一坪的空間，那如果我一些戶外，像是古蹟或是一些場所，是不是可以比照這樣的方式，來做一個微調、開放的部分，但這些都還沒有訂案，需要跟中央流行疫情指揮中心來做討論。

民眾關心北農風暴往南燒，高雄匡列曾北送貨的司機、家人近百人，台南市有何作為？黃偉哲說，這部分包括托運台南一些農特產品，還有水果到北農的托運行，正在積極聯繫中，基本上，這些托運司機，還有他們的副駕駛、助手這類的，估計應該是5.6個托運行，目前正在匡列中，會密切進行。

黃偉哲市長說，日本AZ疫苗有124萬劑，那這次美國的莫德納疫苗250萬劑正好是兩倍，那124萬的時候台南獲配的疫苗數量是87000劑，那如果是乘以二的話，應該應該有17萬4千到18萬劑，差不多是這樣子。

許以霖局長指出，施打順序原則上中央會統一公告，但是我們會比照我們一開始獲得莫德納量沒那麼多的時候，我們在開放第1類的時候，台南市有優先開放給第1類的懷孕的醫事人員優先選擇施打，那如果中央沒有特別規定，我們也是會比照這個原則，優先開放給台南市懷孕的婦女來優先選擇施打。黃偉哲市長說，我們會讓懷孕的婦女來優先選擇。上次懷孕的醫護人員我們優先施打，台南市懷孕的婦女，會讓她選擇。

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