▲桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫，傳遞愛能量。（圖／桃園統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導



迎聖誕節，翁黃琴社會福利基金會攜手桃園統領廣場，以感恩、回饋社會之心，舉辦「第三屆守護心願聖誕圓夢計畫」，24日邀請北區兒童之家的孩子們，到統領廣場餐敘、統領愛心同仁陪伴並送禮物活動，全程充滿溫韾氣氛。

桃園統領廣場表示，「第三屆守護心願聖誕圓夢計畫」希望透過實際行動，為弱勢孩童們點亮心中的願望，傳遞社會溫暖。今年活動特別結合統領廣場館內多家品牌夥伴，包括 NIKE、Norns、楽玩多、燒桶子、Mister Donut、Daniel’s Friends以及幸運之星，共同響應公益、凝聚愛心，讓圓夢行動更具力量。

活動期間，民眾只要前往統領廣場西側電梯廳，於精心佈置的聖誕樹上認購孩子們的心願禮物，即可獲得統領會員點數50點作為感謝回饋。每一份被認領的心願，都代表著一份溫暖的祝福與關懷。為了讓孩子們感受到滿滿的用心與儀式感，主辦團隊更特別將民眾所認領的心願禮物逐一細心包裝，讓每份禮物都承載著真摯的心意。

桃園統領廣場說，第三屆守護心願聖誕圓夢計畫今年活動主題為「守護心願、心心相惜在統領」，不僅讓孩子們在聖誕節前夕感受到被重視與關愛，也讓參與其中的每一位民眾與品牌夥伴，共同見證愛心傳遞所帶來的感動與美好，為這個聖誕節留下難忘且溫暖的回憶。