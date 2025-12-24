　
地方 地方焦點

桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫　傳遞愛能量

▲桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫傳遞愛能量

▲桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫，傳遞愛能量。（圖／桃園統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎聖誕節，翁黃琴社會福利基金會攜手桃園統領廣場，以感恩、回饋社會之心，舉辦「第三屆守護心願聖誕圓夢計畫」，24日邀請北區兒童之家的孩子們，到統領廣場餐敘、統領愛心同仁陪伴並送禮物活動，全程充滿溫韾氣氛。

桃園統領廣場表示，「第三屆守護心願聖誕圓夢計畫」希望透過實際行動，為弱勢孩童們點亮心中的願望，傳遞社會溫暖。今年活動特別結合統領廣場館內多家品牌夥伴，包括 NIKE、Norns、楽玩多、燒桶子、Mister Donut、Daniel’s Friends以及幸運之星，共同響應公益、凝聚愛心，讓圓夢行動更具力量。

▲桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫傳遞愛能量

▲桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫，傳遞愛能量。（圖／桃園統領提供）

活動期間，民眾只要前往統領廣場西側電梯廳，於精心佈置的聖誕樹上認購孩子們的心願禮物，即可獲得統領會員點數50點作為感謝回饋。每一份被認領的心願，都代表著一份溫暖的祝福與關懷。為了讓孩子們感受到滿滿的用心與儀式感，主辦團隊更特別將民眾所認領的心願禮物逐一細心包裝，讓每份禮物都承載著真摯的心意。

桃園統領廣場說，第三屆守護心願聖誕圓夢計畫今年活動主題為「守護心願、心心相惜在統領」，不僅讓孩子們在聖誕節前夕感受到被重視與關愛，也讓參與其中的每一位民眾與品牌夥伴，共同見證愛心傳遞所帶來的感動與美好，為這個聖誕節留下難忘且溫暖的回憶。

更多新聞
更多新聞

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

桃園市第二行政園區落腳中路　凌濤：桃園行政中樞全面升級

桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫　傳遞愛能量

桃園首推「心晴社區計畫」　遏阻「高處跳下」高風險自殺

圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」　捐贈2251雙新鞋給弱勢孩

獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

窗外就是群山雲海！台中「景觀民宿餐廳」還能嚐泰雅料理、採果

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

桃園統領耶誕感恩餐會　為孩子們圓夢

桃園統領耶誕感恩餐會　為孩子們圓夢

桃園統領廣場與「翁黃琴基金會」及館內多家企業，攜手合辦「第二屆-守護心願耶誕圓夢計畫」，繼日前邀請「衛服部北區兒童之家」孩子們來統領，提前歡慶耶誕後，本週日(15日)將邀請「國際兒童村」到統領，實現孩子們的「耶誕圓夢計畫」。

桃園統領六週年慶　祭出超狂優惠拚業績

桃園統領六週年慶　祭出超狂優惠拚業績

統領廣場為龜山國小少棒隊　加油打氣

統領廣場為龜山國小少棒隊　加油打氣

愛地球　桃園統領攜手廠商落實環境綠生活

愛地球　桃園統領攜手廠商落實環境綠生活

統領「心願禮盒計畫」　為弱勢兒童耶誕圓夢

統領「心願禮盒計畫」　為弱勢兒童耶誕圓夢

桃園統領聖誕愛心翁黃琴基金會北區兒童之家

