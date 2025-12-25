毛孩平安最重要！狂犬病風險未除　今年仍驗出鼬獾染病、4名飼主挨罰

▲狂犬病鼬獾近年仍持續被驗出病例，動保單位提醒民眾若發現異常野生動物出沒，應提高警覺、勿靠近接觸，飼主每年定期替犬貓施打狂犬病疫苗，降低狂犬病傳播風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

毛孩的安全，從一劑疫苗開始，自2013年爆發「鼬獾型狂犬病」以來，國內每年仍持續驗出病例，顯示狂犬病並未遠離台灣，統計自2013年至2025年11月30日止，全國共受理3303件鼬獾檢體，其中1006件確認感染狂犬病，風險依舊存在。

今年11月，苗栗縣更發生犬隻與狂犬病鼬獾接觸事件，所幸後續檢驗結果為陰性，未釀成憾事。動保單位提醒，預防狂犬病最有效、也是唯一的方法，就是犬貓每年定期施打狂犬病疫苗；家犬貓出生滿3個月，或距離上次接種已超過一年者，都應儘速補打。

動保處指出，鼬獾原本生性膽小、極少主動接近人類，若出現攻擊行為，多半已感染狂犬病。民眾若發現鼬獾出沒，應提高警覺、切勿靠近；若動物已死亡，也應立即通報動保單位協助送驗，避免自行丟棄，增加防疫風險。

值得注意的是，2025年7月1日起，法規已放寬部分家貓免疫規定。若貓隻飼養於完全密閉的室內空間，且外出時以箱籠妥善裝載、防止四肢、頭尾伸出或逃脫，即可免施打狂犬病疫苗。不過動保處強調，符合免疫條件的前提，是飼主必須確實落實飼養與外出管理，否則仍可能違規受罰。

市府也公布裁罰實例，今年已有4名飼主因未依規定為家中犬貓施打狂犬病疫苗，分別遭裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，合計裁罰金額達新台幣10萬5千元。

動保處呼籲，狂犬病在台灣仍具潛在風險，請飼主務必每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物定期接種疫苗，不棄養、不接觸或捕捉野生動物，並於外出時繫繩或使用籠具妥善管理，避免與野生動物接觸，一起守住毛孩，也守住城市的安全防線。