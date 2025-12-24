　
地方 地方焦點

圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」　捐贈2251雙新鞋給弱勢孩

▲圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」

▲謝慧謹（右）表示，聖誕偏鄉送鞋圓夢計畫，今年已邁入第12年。（圖／圓夢協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

聖誕節前夕，一道跨越全台的愛心暖流，再次匯聚桃園！桃園市圓夢愛心關懷協會和國際同濟會台灣總會第52屆桃園區各分會，24日在桃園區文山國小共同舉辦的「鞋助偏鄉聖誕傳愛」捐贈。這項極具意義的「聖誕偏鄉送鞋圓夢計畫」，今年已邁入第12年，募集的鞋子多達2251雙，為桃園 87所學校弱勢學童送上專屬的聖誕禮物。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，聖誕偏鄉送鞋圓夢計畫，今年已邁入第12年。一路走來，愛心腳步從桃園第一站出發，足跡遍布屏東、台東、花蓮、高雄、南投、台南、嘉義、雲林、台中、苗栗、新竹，今年這份暖心祝福回到桃園，讓在地弱勢學童也能快樂迎接聖誕節。

▲圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」

▲2251雙鞋，送桃園 87所學校弱勢學童。（圖／圓夢協會提供）

本次捐贈活動體現了對學童的用心與尊重，協會與學校事先進行了細緻的尺寸測量，由合作廠商在鞋盒上貼名條註記。「這是孩子們量身訂做專屬的聖誕節禮物，我們希望讓孩子知道，這份愛是獨一無二，且充滿了社會的關心。」

▲圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」

這次活動能夠順利回到桃園並擴大規模，謝慧謹理事長說：「非常感謝國際同濟會台灣總會第52屆桃園區各分會大力的支持跟贊助，讓圓夢計畫不僅能持續堅持，更能匯集更多的資源，將這份愛的力量發揚光大。」

包括：國際同濟會台灣總會馮輝文會長、桃園區宋玉雲主席、桃園區張家銘副主席，文山國小校長陳慶安等人士出席捐贈儀式。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

