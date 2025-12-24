桃園首推「心晴社區計畫」　遏阻「高處跳下」高風險自殺

▲桃園首推「心晴社區計畫」攜手高樓社區打造心理安全網。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為拓展社區心理支持網絡，桃園市政府衛生局首度推動「心晴社區計畫」，由該局社區心理衛生中心結合社區及第一線工作人員，透過心理健康宣導、危機辨識訓練及導入情緒支持資源，共同建構社區心理安全網，使心理健康服務更貼近社區住戶的日常生活，強化在地支持力量。

▲桃園首推「心晴社區計畫」。（圖／衛生局提供）

為感謝社區的熱情參與，衛生局24日頒發「心晴社區獎座」給114年度參與的16處高樓社區並表示，未來將持續結合更多民間力量，共同擴大桃園市心理健康支持網絡，呼籲市民心理健康與身體健康同等重要。

桃園市衛生局表示，高樓型態住宅如雨後春筍林立，住戶間互動少，使生活壓力、情緒困擾及心理健康問題更不易被察覺，社區中潛藏的心理危機也隨之升高。依據自殺防治學會統計，112至113年間「高處跳下」為第2高風險自殺方式，顯示高樓社區的心理防護刻不容緩。

當面臨壓力、哀傷、焦慮或情緒困擾時，請勇於尋求協助。民眾可撥打桃園市電話關懷專線 03-3325880，或至桃園市衛生局社區心理衛生中心網站預約心理諮詢；如有急迫情緒需求，請立即撥打生命線 1995、張老師 1980 或24小時安心專線 1925，由專業人員提供即時協助與陪伴。