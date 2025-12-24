　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園首推「心晴社區計畫」　遏阻「高處跳下」高風險自殺

▲桃園首推「心晴社區計畫」

▲桃園首推「心晴社區計畫」攜手高樓社區打造心理安全網。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為拓展社區心理支持網絡，桃園市政府衛生局首度推動「心晴社區計畫」，由該局社區心理衛生中心結合社區及第一線工作人員，透過心理健康宣導、危機辨識訓練及導入情緒支持資源，共同建構社區心理安全網，使心理健康服務更貼近社區住戶的日常生活，強化在地支持力量。

▲桃園首推「心晴社區計畫」

▲桃園首推「心晴社區計畫」。（圖／衛生局提供）

為感謝社區的熱情參與，衛生局24日頒發「心晴社區獎座」給114年度參與的16處高樓社區並表示，未來將持續結合更多民間力量，共同擴大桃園市心理健康支持網絡，呼籲市民心理健康與身體健康同等重要。

桃園市衛生局表示，高樓型態住宅如雨後春筍林立，住戶間互動少，使生活壓力、情緒困擾及心理健康問題更不易被察覺，社區中潛藏的心理危機也隨之升高。依據自殺防治學會統計，112至113年間「高處跳下」為第2高風險自殺方式，顯示高樓社區的心理防護刻不容緩。

當面臨壓力、哀傷、焦慮或情緒困擾時，請勇於尋求協助。民眾可撥打桃園市電話關懷專線 03-3325880，或至桃園市衛生局社區心理衛生中心網站預約心理諮詢；如有急迫情緒需求，請立即撥打生命線 1995、張老師 1980 或24小時安心專線 1925，由專業人員提供即時協助與陪伴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市第二行政園區落腳中路　凌濤：桃園行政中樞全面升級

桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫　傳遞愛能量

桃園首推「心晴社區計畫」　遏阻「高處跳下」高風險自殺

圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」　捐贈2251雙新鞋給弱勢孩

獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

賣場散落

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

桃園市第二行政園區落腳中路　凌濤：桃園行政中樞全面升級

桃園統領第三屆守護心願聖誕圓夢計畫　傳遞愛能量

桃園首推「心晴社區計畫」　遏阻「高處跳下」高風險自殺

圓夢第144場愛心「鞋助偏鄉聖誕傳愛」　捐贈2251雙新鞋給弱勢孩

獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

窗外就是群山雲海！台中「景觀民宿餐廳」還能嚐泰雅料理、採果

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

IU憶高雄機場接機盛況！　粉絲熱情呼喊：當下真的很感動

相關新聞

桃食安心嘉年華　表揚食安星級評等業者

桃食安心嘉年華　表揚食安星級評等業者

桃園市政府衛生局6日於桃園區藝文廣場，舉辦「桃食安心、舞動健康嘉年華」暨「街舞競賽」活動，活動現場規劃許多闖關有好康活動，並有各種美食攤，吸引許多民眾參加。市長張善政並頒獎表揚獲得食安星級評等食品業者，同時肯定學校營養午餐的團膳業者，持續和市府攜手嚴格把關，提供美味與高品質免費營養午餐。

桃食安心舞動健康嘉年華　美食券現場大方送

桃食安心舞動健康嘉年華　美食券現場大方送

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動

國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動

疫情升溫　桃園衛生局籲民眾快接種疫苗

疫情升溫　桃園衛生局籲民眾快接種疫苗

關鍵字：

桃園衛生局心晴社區

讀者迴響

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面