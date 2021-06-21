研究：新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失！　和嗅覺、味覺有關

▲曾感染新冠肺炎的痊癒者，其腦部和嗅覺、味覺關聯區域的灰質有顯著流失。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

透過英國生物樣本庫（UK Biobank）蒐集樣本的最新研究指出，曾感染新冠肺炎的康復者，其腦部和嗅覺、味覺關聯區域的灰質有顯著流失，就連輕症患者也有出現類似情況，這也能說明部分確診者為何會失去嗅覺和味覺。

根據《商業內幕》報導，這項研究對照了新冠肺炎疫情前後，394名新冠肺炎康復者與388名從未染疫者的大腦斷層掃描圖，其中大部分的康復者都是輕症到無症狀，僅有15人在感染期間曾經入院。結果發現，康復者腦部邊緣系統（limbic cortical）的灰質（Gray matter）組織有顯著流失。不過，目前研究尚未通過同儕評鑑。

研究者指出．該區域和嗅覺、味覺有直接關聯，或許能藉此說明，部分確診者為何會失去嗅覺和味覺。除此之外，大腦中的灰質是中樞神經系統的一部分，它能控制移動、記憶和情緒，因此大腦灰質異常會影響到人的構通技能和腦細胞，若與記憶相關灰質長期留食，可能會增加罹患痴呆症的風險。

值得注意的是，過往關於新冠肺炎影響腦部的研究，多半集中在重症病患上，如今這項研究說明了輕症，甚至是無症狀患者可能也會受到影響，作者就指出，「即使是最輕微的形式，我們仍迫切需要獲得更多關於新冠肺炎影響大腦的資訊。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

散發迷人香氣！專櫃女香TOP4最低下殺999元