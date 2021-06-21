護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因...網嚇：太噁了

▲三級防疫警戒，捷運站內情況。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導



國內疫情嚴峻，政府呼籲民眾減少外出，儘量待在家，不過對於大多數通勤族來說，搭乘大眾交通工具往返無可避免。對此，有網友分享真實恐怖經歷，指出某次搭大眾交通工具時，配戴的護目鏡直接遭到隔壁阿伯汗水波及，嚇得拿酒精狂噴，直呼「搭乘大眾運輸，護目鏡一定要戴！」

有網友在Dcard以「經常搭乘大眾運輸的，護目鏡要戴」為題分享自己的真實經歷，指出在三級警戒實施前，「因為工作關係每天必須搭車去隔壁縣市，當時沒有規定要分開坐，每個班次都坐好坐滿。」

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▲護目鏡。（圖／Her森森）

原PO指出，「某次配眼鏡時就加購了護目鏡，戴在眼鏡外面，去搭車時不知道是空調壞了還是怎樣，車上特別地熱，結果坐我隔壁的阿伯揮汗動作特別大，汗水竟直接飛到自己護目鏡上，嚇得半死馬上拿酒精狂噴擦。」

原PO表示，雖然不知道汗水是否會不會傳染，但假如當時沒有那副護目鏡，「汗水就會直擊我的眉毛再混著我自己的汗進眼睛」。最後他呼籲，「如果逼不得已要到人多的空間，多層防護還是比較保險，尤其是眼鏡族，不要覺得戴眼鏡就夠了！」

貼文一出，立刻引起網友留言，「天啊！如果是我可能當場尖叫吧，太噁了」、「真的！有搭乘大眾交通工具還是戴個護目鏡或面罩，比較安全」、「就算汗水不會傳染也是滿噁的耶」。