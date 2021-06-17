日月潭九蛙終於喝到水了！　差3公尺不到就能恢復滿水位

▲九蛙疊像今天已重新接觸水面。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

「飛天九蛙」終於又降落水面了！南投日月潭受惠於連月梅雨，不但旱象解除，水位和昔日湖光山色美景逐漸恢復，遠離水面超過半年的著名景點九蛙疊像，也終於喝到，目前僅差不到3公尺就能恢復滿水位，周邊船家和商家都很期待疫情過去後，能讓國人一親日月潭原貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲九蛙疊像今天已重新接觸水面。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

位於水蛙頭步道旁的九蛙疊像，基座位置海拔高度相當於日月潭水位745.90公尺，因步道施工封閉和乾旱影響，從去年11月就離開水面，猶如展現輕功踏水飛天；而工程單位為了保護疊像不受破壞髒污，又用布袋套上，加上工地鋼筋裸露，完全不復過去九蛙快樂游水的景象。

▲▼九蛙疊像過去七個月因乾旱和施工遠離水面，不復悠游水中景象。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

根據水利署監測資料，日月潭水位在今天早上7點達745.98公尺、蓄水率達84%，不但距滿水位的748.48公尺僅差不到3公尺，九蛙疊像的第九蛙也在時隔長達7個月後，終於又能悠游水中。

「日月潭一等高」臉書粉專小編昨天開船至九蛙疊像周邊水域觀察，並做直播，雖然因該處還被長滿雜草的沙洲包圍，無法開近，但遠遠還是能看到九蛙幾乎就要接觸水面，而且布袋已被移除，直呼「九隻都還在岸上！還沒被潭水淹蓋。」不過到今天終於傳來好消息，小編笑稱：「第九蛙表示：老是被你們壓在背上，有水當然是本蛙先喝啊！」

▲日月潭水位持續回升，九蛙疊像昨天幾乎接觸水面。（圖／「日月潭一等高」粉絲專頁提供）

不過由於水蛙頭步道尚在施工，加上全國防疫三級警戒持續至6月28日，是否延長也是未知數，4大碼頭和各大景點仍處封閉階段，日月潭國家風景區管理處呼籲民眾，端午連假結束請持續待在家、非必要不外出。



►360度全面殺菌 同時去除空氣異味



►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊 松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►日月潭水位回升 清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉