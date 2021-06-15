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日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉、水里鄉近月連續傳出民眾欲在風景區輕生的案件：一名獨居老翁因與家人長期疏離，前往日月潭水社碼頭準備投水自盡，另一名男子酒後心情鬱悶，差點從石觀音吊橋跳下，所幸分別被熱心民眾和友人察覺報案，經警方到場勸說，才挽回2條寶貴生命。

集集警分局指出，日月潭派出所警員王仁慶、全楚文於在6月7日中午12時10分接獲民眾報案，稱水社碼頭有名老翁疑有輕生念頭，2員立即趕赴現場，果然發現這位老翁獨自在碼頭旁徘徊，隨即上前關心。

警方表示，經2名員警了解，發現老翁因獨居，且家人長期在外、疏於關心，心情鬱卒而有輕生念頭，於是先將老翁帶回派出所安撫情緒，並提供茶水餐點，再經一番耐心勸說，該名老翁總算打消死意，家屬也深表示感謝，警方事後依規定填寫高風險自殺通報單。

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集分局員警耐心勸說輕生民眾，避免憾事發生。（圖／記者高堂堯翻攝）

另於5月29日中午13時27分，五城派出所警員鄭晏昇、簡金龍接獲勤務指揮中心110轉報，稱水里鄉投131線23公里處（石觀音停車場）有民眾意欲輕生，立即趕赴現場，發現一名男子趴臥在河邊欄杆，且神情迷茫。

警方詢問其友人後得知，男子因飲酒後心情鬱悶，欲從石觀音吊橋上一躍而下，雖男子對警方詢問均未開口說明，2員警仍不放棄，在一番耐心勸導之下，終於讓男子卸下心防，由其友人帶回埔里住處休息，警方後續依職權向社會局通報自殺高風險。

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