台南南化水庫滿水位　4座水庫蓄量突破3億噸

記者林悅／台南報導▲台南市4座水庫蓄水量3億592萬噸，水情有明顯改善，預計最近幾天降雨仍會帶來水庫進水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因西南氣流影響，下起陣雨，台南水庫持續進水，南化水庫蓄水量達9511萬噸，達滿水位，曾文水庫蓄水量15636萬噸，30.60％，台南4座水庫總蓄水量達3億592萬噸，預計最近幾天水庫仍會持績進水。

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2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月21日上午八時止，曾文水庫蓄水量為15636萬噸（蓄水率約30.60％），南化水庫蓄水量為9511.21萬噸（蓄水率約100％）已滿水位，再加上烏山頭水庫4972萬噸63.20％、白河水庫473萬噸40.30％，4座水庫蓄水量3億592萬噸，與19日相較進水多3249.9萬噸，水情有明顯改善。

台南市長黃偉哲提醒，台南水情燈號仍為橙燈減量供水，曾文水庫雖達3成，但蓄水率但仍低於歷年同期平均蓄水率，反觀目前南化水庫蓄水率己達滿水位，為有效運用水資源，建議台南市近期供水應優先由南化水庫支應，減少曾文水庫用水，避免南化水庫滿庫溢流，並可延長整體供水期程。

市長黃偉哲提醒民眾，旱象雖稍有紓解，但台南水情燈號仍維持減量供水的橙燈，再加上未來天氣狀況不可預期，呼籲大家應持續撙節用水，用水時少量且分段。像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等，都是日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

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