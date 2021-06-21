宜芝多發文「深深的歉意」　無預警停業...顧客要求「給個交代」

▲傳出門市無預警停業的宜芝多在大陸父親節當天透過官方微信致歉。（圖／翻攝宜芝多官方微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

在上海營業超21年的台資麵包店「宜芝多」近日傳出門市「無預警停業」，不僅顧客手中的儲值卡、提貨券無法兌現，員工薪水也暫時發不出來。就在昨（20）日大陸父親節當天，宜芝多官方微信號發文表示，這個父親節有些不同往常，在這個父親節只能用圖片形式傳達祝福，「連同蔡師傅深深的歉意。」

▲上海宜芝多地鐵站內的門市。（圖／CFP）

據了解，文中致歉的「蔡師傅」便是宜芝多創辦人蔡秉融，他在2020年8月爆發的關店潮時曾指出，疫情之下，月營收掉到以前的一半，疫情最嚴重時，人流的阻斷同時斷了金流，蔡秉融想要找銀行融資也因為在大陸沒有擔保，借不到錢周轉，員工人數從800多人減少至400人不到，員工薪水也發不出來。

▲宜芝多門市大門深鎖，店內物品已清空。（圖／CFP）

如今，宜芝多門市傳出「無預警停業」後，雖然在父親節發文致歉，顧客仍紛紛留言關心權益，有顧客詢問，「小編發工資了嗎？」官微則回應，「沒有發工資，小編還堅持在崗位上。」

也有多數顧客擔心之前更買的提貨券、儲值卡會因此失去作用，對此，官微則是千篇一律的回應，「感謝您對宜芝多的支持！我們正努力尋求方法復工復產！請耐心等待。」