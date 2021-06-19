上海台資麵包店「宜芝多」無預警停業！員工領嘸薪水…當局介入查

▲台資麵包店宜芝多，上海營業22年驚傳無預警停業。（圖／翻攝自宜芝多官網）

記者閔文昱／綜合報導

在上海營業22年的台資麵包店「宜芝多」，幾乎遍布了上海各個地鐵站，但是自從去年8月以來爆發關店潮，「被關店」了70多家，僅剩下疫情發生前的一半規模，近日又傳出無預警停業，甚至有員工薪資遭到拖欠。目前相關單位已經介入調查。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，有多間宜芝多在一夜之間無預警關閉，位於上海地鐵13號線江寧路站和地鐵12號線南京西路站內的宜芝多，店面裡還有未銷售完的商品，就連收銀台的收銀機銀幕都是亮的，可是卻不見半個工作人員身影。附近民眾指出，店面已經關閉2天左右，但確切時間並不清楚。

報導指出，許多消費者因宜芝多突然關閉，導致蛋糕券無法兌換和退款。有店面負責人則透露，上海多家宜芝多的店面都已停業，公司還拖欠員工薪資，目前正在進行勞動仲裁。上海閔行區市場監管局表示，目前已介入調查。

事實上，宜芝多去年8月就曾爆發關店潮，當時創辦人、總經理蔡秉融坦承，欠租人民幣2,000多萬元（約新台幣8,700萬元），宜芝多前年每月營收就有2,000多萬元，但是，疫情之下，月營收掉到以前的一半，原因是疫情最嚴重的2、3、4月，沒人敢坐地鐵，生意幾乎是零；5月逐步復工後，到9月地鐵人流不過回復原來的7成，但「人潮都戴口罩，匆匆忙忙過門不入」消費力還上不來。

據了解，宜芝多去年因為斷了金流，蔡秉融想要找銀行融資也因為在大陸沒有擔保，根本求貸無門，借不到錢周轉，員工人數也從800多人，到後來剩不到400人，就連跟了他10幾年的司機也離開回到山東農村，所以他只能改搭地鐵巡店。

對此，蔡秉融曾感嘆，台商不要儘學大陸做強做大，陸企會先做大再做強，台商最擅長的是品質，還是要先強大，再壯大，台灣人在大陸盲目擴張做大，風險難料。