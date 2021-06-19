　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海台資麵包店「宜芝多」無預警停業！員工領嘸薪水…當局介入查

▲台資麵包店宜芝多，上海營業22年驚傳無預警停業。（圖／翻攝自宜芝多官網）

▲台資麵包店宜芝多，上海營業22年驚傳無預警停業。（圖／翻攝自宜芝多官網）

記者閔文昱／綜合報導

在上海營業22年的台資麵包店「宜芝多」，幾乎遍布了上海各個地鐵站，但是自從去年8月以來爆發關店潮，「被關店」了70多家，僅剩下疫情發生前的一半規模，近日又傳出無預警停業，甚至有員工薪資遭到拖欠。目前相關單位已經介入調查。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，有多間宜芝多在一夜之間無預警關閉，位於上海地鐵13號線江寧路站和地鐵12號線南京西路站內的宜芝多，店面裡還有未銷售完的商品，就連收銀台的收銀機銀幕都是亮的，可是卻不見半個工作人員身影。附近民眾指出，店面已經關閉2天左右，但確切時間並不清楚。

報導指出，許多消費者因宜芝多突然關閉，導致蛋糕券無法兌換和退款。有店面負責人則透露，上海多家宜芝多的店面都已停業，公司還拖欠員工薪資，目前正在進行勞動仲裁。上海閔行區市場監管局表示，目前已介入調查。

事實上，宜芝多去年8月就曾爆發關店潮，當時創辦人、總經理蔡秉融坦承，欠租人民幣2,000多萬元（約新台幣8,700萬元），宜芝多前年每月營收就有2,000多萬元，但是，疫情之下，月營收掉到以前的一半，原因是疫情最嚴重的2、3、4月，沒人敢坐地鐵，生意幾乎是零；5月逐步復工後，到9月地鐵人流不過回復原來的7成，但「人潮都戴口罩，匆匆忙忙過門不入」消費力還上不來。

據了解，宜芝多去年因為斷了金流，蔡秉融想要找銀行融資也因為在大陸沒有擔保，根本求貸無門，借不到錢周轉，員工人數也從800多人，到後來剩不到400人，就連跟了他10幾年的司機也離開回到山東農村，所以他只能改搭地鐵巡店。

對此，蔡秉融曾感嘆，台商不要儘學大陸做強做大，陸企會先做大再做強，台商最擅長的是品質，還是要先強大，再壯大，台灣人在大陸盲目擴張做大，風險難料。

ET快訊
250萬劑莫德納明抵台！AIT證實：台灣是可信賴的朋友
獨／透過高嘉瑜喬疫苗⋯禾馨「超過10人」違規偷打　恐吃百萬罰
快訊／嘉義爆第2例疫苗猝死！89歲男打完發燒…4天後倒臥客廳
快訊／台中工廠晚間火警！廠房一片焦黑　男員工無生命跡象
快訊／美國將贈台灣250萬劑莫德納　比預期高3倍
獨／黃世傑首發聲「高嘉瑜Line我」　禾馨拿85瓶引爆好心肝
打疫苗後暴斃「全台62死」！　最年輕42歲
6月大女兒「嘴冒泡」死在身邊…他睡醒後自責跳樓　妻子目睹全程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小情侶操場活春宮「一路到天黑」影外流　同學竟在場邊興奮觀戰　

上海台資麵包店「宜芝多」無預警停業！員工領嘸薪水…當局介入查

力拚近期第二針完成接種！　大陸多地暫停預約第一針疫苗　

打了陸產疫苗還是確診！專家：突破性感染「但接種好處毋庸置疑」

「海上大力神叉車」曝光！　陸首艘智能半潛船交付

台灣赴澳門男驗出Delta變種病毒　澳官方推測：在越南感染機率大

澳門：台灣移入確診者感染的是「印度Delta變種病毒」

香港300多人接種後有不良反應　專家：3成不排除與疫苗有關

偷拍5千女大生排名美貌　狂稱「不可原諒的醜」被痛批惡臭藝術！

廣州疫情向外燒！東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市出省

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

《機智醫生生活2》「五人幫」一樣幼稚　曹政奭吃餅乾挨罵！對鄭敬淏灑水驅魔

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

小情侶操場活春宮「一路到天黑」影外流　同學竟在場邊興奮觀戰　

上海台資麵包店「宜芝多」無預警停業！員工領嘸薪水…當局介入查

力拚近期第二針完成接種！　大陸多地暫停預約第一針疫苗　

打了陸產疫苗還是確診！專家：突破性感染「但接種好處毋庸置疑」

「海上大力神叉車」曝光！　陸首艘智能半潛船交付

台灣赴澳門男驗出Delta變種病毒　澳官方推測：在越南感染機率大

澳門：台灣移入確診者感染的是「印度Delta變種病毒」

香港300多人接種後有不良反應　專家：3成不排除與疫苗有關

偷拍5千女大生排名美貌　狂稱「不可原諒的醜」被痛批惡臭藝術！

廣州疫情向外燒！東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市出省

湖裡游泳背上冒出土撥鼠！　阿金秒變「水上狗狗肉」載客

百萬網紅落選香港小姐！拍片落淚曝面試內幕…穿泳衣面試冷到狂抖

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

聖圭讚「天堂的味道」！INFINITE慶11周年興奮吃到10年前最愛麵包

AIT證實美將贈台250萬劑莫德納　「台灣是可信賴的朋友」

味全龍選秀策略不一樣　葉總：重「質」不重量

不斷更新／嘉義晚間增1死！打疫苗後「全台63死」！　最年輕42歲

獨／透過高嘉瑜喬疫苗⋯禾馨「超過10人」違規偷打　恐吃百萬罰單

張晨光陸直播被罵哭「紅眼眶鞠躬」　花系列小生超狂經歷被起底

快訊／台中工廠晚間火警！廠房一片焦黑　男員工無生命跡象

大陸熱門新聞

澳門：台灣移入確診者感染的是Delta變種病毒

家裡共處1小時！公公在臥室錘殺兒媳

小英授權郭董、台積電　國台辦回應

情侶操場活春宮一路到天黑　同學興奮觀戰　

iPhone一秒破億　京東618賣破紀錄

台赴澳門男驗出Delta病毒　可能在越南被感染

深圳機場人員確診「曾施打國藥疫苗」

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

女工疑遭垃圾焚燒死亡！家屬：1片骨頭都難找到

廈門再增1例「台灣輸入」確診

東莞也爆確診　官方要全市居民不得離市

港驚爆「5百萬芯片竊盜案！」

全球首例！公米奇成功懷孕生子

打了陸產疫苗還是確診！專家：突破性感染

更多熱門

相關新聞

惡臭！偷拍5千女大生搞藝術展

惡臭！偷拍5千女大生搞藝術展

OCTA上海館微信公眾號17日一則推文引發爭議，內文介紹的是該館的展覽作品《校花》，該作品內容讓許多女性不舒服。作者宋拓偷拍近5千名女大生，私自排名偷拍女子的美醜，甚至出現「不可原諒的醜」等負面描述，引起網友公憤痛批這樣行為實在很惡臭！

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

上海入境確診！　台灣輸出再增1例

上海入境確診！　台灣輸出再增1例

台灣不給進口！台大教授協調「台灣-香港」直飛來回施打BNT

台灣不給進口！台大教授協調「台灣-香港」直飛來回施打BNT

陳培哲遭爆任「上海藥廠顧問」　台大、中研院回應了

陳培哲遭爆任「上海藥廠顧問」　台大、中研院回應了

關鍵字：

宜芝多上海蔡秉融

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

23歲校花「流出2段不雅片」認了

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面