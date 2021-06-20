桃園停業酒吧2樓6人群聚打麻將　3人躲廚房被揪出

▲警方據報查獲停業酒吧群聚打麻將。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中華路1家停業酒吧19日深夜有人員進出，疑似有違規營業的狀況，員警立即前往稽查，發現該處所2樓的酒吧有6位民眾群聚打麻將，聽到警方上門，立即有3人跑到廚房躲藏，但仍被員警找出來，員警向其說明室內5人以上群聚已違反防疫規定，當場製作紀錄表移請桃園市政府衛生局裁處。

▲雖然3位民眾趁機躱在廚房仍被找出來。（圖／桃園警分局提供）

昨日23時50分許，桃園警察分局武陵派出所接獲民眾報案，指稱中華路某停業店家有人員進出，疑似有違規營業的狀況，警方立即前往稽查，發現2樓的酒吧有6位民眾群聚打麻將，聽到警方上門盤查，立即有3人跑到廚房躲藏，仍被員警找出來。

▲▼警方依違反防疫規定製表移送裁罰。（圖／桃園警分局提供）

陳姓負責人向警方表示，為配合防疫店已停業，王姓友人提議趁空檔時間找幾個朋友打麻將小聚一下，但因室內5人以上群聚已違反防疫規定，員警當場製作紀錄表移請桃園市政府衛生局裁處。

警方呼籲防疫期間業者應配合政府政策，勿有違規營業或店內群聚等行為，如此不但可能危害自身及他人身體健康，更可能成為防疫破口、疫病溫床，將持續加強稽查勤務。

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