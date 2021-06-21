疫情求生／首批旅遊員工轉餐飲部！雄獅夫妻：適應改變的人最強

▲雄獅旅遊gonna express忠孝店店長泓翔、太太盈襄是首批「旅遊人轉餐飲業的先鋒」。（圖／雄獅旅遊提供，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

疫情看不見盡頭，自從去年3月國境封閉，旅行社被斷糧，雄獅旅遊去年4月即宣布不再只做純旅遊，轉型為標案培訓、食旅gonna、電商、國旅市場四大區塊。其中，《ETtoday新聞雲》訪問到首批旅遊員工轉戰餐飲業，gonna express忠孝店店長夫妻：泓翔、盈襄。

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▲gonna express忠孝店店長泓翔於2007年加入雄獅，原先在雄獅旅遊門市擔任店長，足跡橫跨台南、台北、廈門等地。

gonna express忠孝店店長泓翔於2007年加入雄獅，原先在雄獅旅遊門市擔任店長，足跡橫跨台南、台北、廈門等地，與太太盈襄在台南時為同事，爾後相戀、結婚。在旅行業按下暫停鍵後，從原本旅遊專業跨足美食產業，一同回到gonna express忠孝店打拼。

▲過去在冷氣房穿西裝、打領帶、介紹旅遊服務，現在則要穿圍裙、廚師鞋，忍受餐廳內場的炎熱。不過話鋒一轉，充滿熱忱的他說，記得王董曾分享，「最終能生存下來的人不是最強的人，而是最能適應改變的人。」

泓翔表示，過去在冷氣房穿西裝、打領帶、介紹旅遊服務，現在則要穿圍裙、廚師鞋，忍受餐廳內場的炎熱。不過話鋒一轉，充滿熱忱的他說，記得王董曾分享，「最終能生存下來的人不是最強的人，而是最能適應改變的人。」

去年疫情如海嘯般襲擊，他說，原以為Covid-19會跟Sars一樣，夏天就消失，想不到愈演愈烈，後續協助旅客取消量超乎預期。3000多名員工中有8成是以國外旅遊為主要業務，在國外旅遊全面喊卡後，去年4月，雄獅超前部署訂定出四大方向：標案培訓、食旅、電商、國旅市場，並進行人才內部調查。

▲雄獅旅遊gonna express忠孝店店長泓翔說，「對餐飲菜鳥來說，挑戰很大！內外場都要精通。」

想了又想，「因為喜歡美食，大學曾學過中餐，有考到丙級證照，投入食旅是自己的興趣」，在公司徵求後，沒有考慮太久，去年4月底就先到公司B1餐飲部工作，做餐盒賣內部員工，4個多月後，去年10月gonna express一開幕就過去服務，坦言「對餐飲菜鳥來說，挑戰很大！」像是Sogo美食街櫃位儲存空間有限、原料該叫多少、盤點庫存都需要精細估算。

▲泓翔表示，旅遊和餐飲的工作內容有蠻大的差異，過去在門市主要銷售和介紹旅遊商品，且較少需要盤點，餐飲則要進行庫存管理，才不會浪費食材。

泓翔表示，兩者的工作內容有蠻大的差異，過去在門市主要銷售和介紹旅遊商品，且較少需要盤點，餐飲則大大不同，由於gonna食材是自產自銷，賣得不好的部分也要進行庫存管理，才不浪費食材。不過，更大的差異性在於：客單價，舉例來說，北海道行程至少3萬元起跳，義大利普遍抓在8-10萬，不過百貨美食街餐飲一天營業額有5萬元就不錯了。

▲盈襄說，她和先生是雄獅第一批旅遊人轉餐飲業的先鋒，gonna express 8位同仁中，有7位原本都是旅遊業。

疫情三級，百貨幾乎沒人，影響的是gonna express 6成的內用市場。泓翔說明，Sogo店內用佔6成，目前跟所有餐飲業一樣全力拚外帶，因為位於百貨公司美食櫃，因疫情衝擊，營收直接掉了7、8成，近來稍有人流回溫，有和foodpanda合作外送，公司內也有inline訂餐系統，訂兩份餐就能送到家，還有外帶折扣，一天大概可以賣到150-200組上下。

▲同獲傑出店長的他們，是在台南分店工作時相識、相戀，此張也是夫妻倆人的婚紗照。

太太盈襄同樣於gonna express任職，盈襄說，過去曾擔任飯店外場，以及遠赴瑞士，於會議中心擔任志工，「我們是雄獅第一批旅遊人轉餐飲業的先鋒，8位同仁中，有7位本業都是旅遊相關」，由於在美食街內8坪的空間內工作，不分內外場都要精通。「還記得行政主廚曾分享，『食物吃下肚後，會成為身體的一部分』，雖然過去面對的是好幾百萬的業績，現在卻是能讓生命保值的美好食物，何樂而不為？」