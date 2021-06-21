疫情趨緩是「暫時假象」？陳時中：每個地方期待不一樣

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

本土確診數從2～300例降到100例，今（21）日確診更是跌至2位數75例，可見國內疫情有趨緩的趨勢，不過卻有醫師認為目前專責病房都恢復1人1室，但各醫院仍沒有要停止降載的打算，因此認為疫情趨緩「要當暫時的假象看」，對此，指揮官陳時中回應，各類指標、各項想法都有，每個地方都有他的計算公式跟期待，大家會一起來討論。

本站稍早報導指出，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇19日晚間在臉書發文，表示以台北市為例，各醫院依然還在儲備容量，甚至建設了各個戶外隔離病房，可見離恢復正常醫療還有很長一段時間。針對各醫院未停止降載的主要原因，還是在於疫苗普及率不夠，「我們隨時都因為忍不住鬆懈，就此換個季節後會產生第二波。每次出現一波，初期都會因為快速應對不及，而有死亡率升高的情況」。

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▲醫師表示，目前疫情趨緩只能當暫時的假象看待，主要還是得看疫苗的普及率。（示意圖／記者李毓康攝）



姜冠宇描述重症病人的情況，指出新冠肺炎與一般肺炎呼吸衰竭很不一樣，即使病人在肺部全部白掉時，仍然是有力氣在床邊移動的；由於病人不是同步全身衰竭，等同於活活窒息而死，「已經有轉重症發生尚未插管的病人，往前傾改變姿勢，就掛了」。

姜冠宇說，在護理師隔離措施之下，很難像過去一樣親切約束頑皮的長輩，「一不配合姿勢約束，就掛了，然後24小時內就SOP火化了。也是因為病情變化相當快的關係，這也是容易導致臨床醫師不太容易抓準時機」，「但是有打過疫苗，對長輩來說，能省卻以上煩惱都是真的」。

指揮官陳時中則於今（21）日下午記者會回應，各類指標、各項想法都有，都有指引說一週有三個群聚，有十個不明感染源的個案就會升到三級警戒，換句話說，這是我們要參考的重要因素，每個地方政府都有他的計算公式跟期待，大家會一起來討論。