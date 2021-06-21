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快訊／47感染3死！長照機構大型群聚「爆隱匿」　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北市衛生局今晚間公布士林某長照機構爆發群聚感染，過半數人員染疫、3人死亡，恐為疫情爆發以來最大型機構群聚事件。經衛生局了解發現，該機構隱匿確診不報，直到有家屬舉報才曝光，該機構實際染疫人數高達47人，其中3住民已死亡，是否代表其他機構也有隱匿黑數？下午指揮中心有望說明。

台北市衛生局昨晚表示，士林區某長照機構爆發群聚事件，先是6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6月12日晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，總共檢出25人陽性。

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由於該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清消，6/14有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員。目前長照機構負責人也在隔離中，下週解隔離後，會進一步調查，若確認隱匿屬實，可依《傳染病防治法》開罰1萬到15萬元罰鍰。

除了長照機構外，台北農產運銷公司（北農）也爆出群聚感染案已有45人確診，北市府今（21）日已設立快篩站，但傳聞原本中央在3週前就有意於第一、第二果菜批發市場設置快篩站，但北市府遲遲未執行，北農一天也只篩檢幾個人，隨著群聚案持續擴大，匡列人數卻只限於居住在台北市的人，恐怕會成為台北市疫情外流的最大破口。

中央流行指揮中心指揮官陳時中昨接獲農委會主委陳吉仲反映，隨即請醫福會執行長王必勝等人前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。下午指揮中心記者會有望一併說明。另外，因應美國捐贈250萬劑疫苗抵台，指揮中心上午也將召開ACIP專家會議，若有討論疫苗分配新措施，下午記者會有望一併公布。

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