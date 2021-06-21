朱立倫轟指揮中心拿自然死亡率比長者打疫苗猝死　缺乏同理心

▲國民黨前主席朱立倫。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心開放長者打疫苗，各地陸續傳出猝死訊息。對於指揮中心回應，即便不打疫苗，全台每天仍有200多名75歲以上長者過世，但長者一旦染疫，致死率達22.7%，呼籲仍應接種疫苗，國民黨前主席朱立倫質疑，在面對這些遭逢親人猝逝悲痛的家人，這樣的回答是不是太過冷酷，「更是缺乏同理心！」

中央流行疫情指揮中心統計，目前接種疫苗後死亡案例累計67例，其中75歲以上55例。對此，朱立倫指出，家中長者該不該打疫苗成為有高齡父母的家庭難題。「去打疫苗萬一老爸老媽怎麼了，誰承受的了這樣的打擊？不去打疫苗萬一老爸老媽染疫了，誰又負得起這個責任？」

對於指揮中心的解釋，朱立倫質疑，拿冰冷的長者自然死亡率類比疫苗接種死亡率，或各國打完疫苗死亡率來比較，或許在做科學研究時是可行的，但在面對這些遭逢親人猝逝悲痛的家人，以及許許多多還在驚恐擔憂的民眾，這樣的回答是不是太過冷酷，更是缺乏同理心！

另外，朱立倫也提出四點建議，包括：政府要盡快釐清死因與疫苗接種關係、公布慢性病不建議施打種類、針對新冠疫苗接種猝死者啟動補償機制、加速採購適合不同年齡層的各種疫苗。

他強調，最重要的就是「同理心」，「將心比心地看待每一位失去親人的同胞，就能夠在態度及言語中多一點人味！」