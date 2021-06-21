「6／28不會降回二級了」 　醫點名這措施最沒必要：可先取消

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增107例本土確診，創下三級警戒以來的新低點，也讓外界討論是否有解封的可能性。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，從指揮中心的口風來看，6月28日是不會降回二級了，但有可能讓中南部的某些場所或活動降低管制，或可稱為一種分項解封。

沈政男在臉書說，20日新增107例，這樣一來可以相信接下來就要破百了吧；20日案例降低，主要是新北降低，而新北降低乃因5成新增都已是家戶感染匡列案例，只有2成是感染源不明，歹勢，是誰建議新北做這樣的分析與公布？

▼指揮官陳時中20日表示，目前沒有要往下降級。（圖／指揮中心提供）



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沈政男表示，在解封方面，從指揮中心20日的口風來看，6月28日是不會降回二級了，但有可能讓中南部的某些場所或活動降低管制，或可稱為一種分項解封，對比於分區解封。

沈政男指出，比如，戴口罩的集會人數可以放寬什麼的，事實上最沒必要的是超商與小吃店的實名制，就只是進去買個東西而已，可先取消；至於在店內吃東西，嗯，恐怕還得再等一等。

指揮官陳時中20日表示，現在確診數確實較少，不過也要看相關縣市能否清零，加上現在疫情狀況仍比降級的標準高，所以還要持續觀察這兩天的疫情變化，目前沒有要往下降級。至於能否分區降級？他說，中高風險還是用縣市別分，但這是一直滾動的，目前還是以全國一致方向來走。

►本文獲得沈政男醫師授權。

