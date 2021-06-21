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等不到疫苗怨政府！美女醫氣「疫苗一直都有」：5月前一堆人不打

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

▲醫師比喻，這就像小孩不吃晚餐，下午又吵著說肚子餓一樣。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者施怡妏／綜合報導

在5月初本土疫情爆發，全台進入三級警戒，不少民眾都很在意「何時能打到疫苗」，有網友指出，政府將民眾暴露在沒有疫苗的恐慌中，犧牲掉好幾百條的生命。對此，美女醫師吳欣岱氣炸回應，疫苗供不應求也才不到一個月的事，之前開放施打一堆人不打，就想小孩不吃午餐，下午吵著肚子餓一樣，超級煩。

吳欣岱在臉書發文，貼出一名網友的留言，「我沒有反對國家發展疫苗，但緩不濟急，政府一度把我們暴露在沒有國際疫苗又沒有安全的國產疫苗下，幾個月就要了幾百條的生命，如果這不是政府的責任，是誰的責任？」

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吳欣岱氣噗噗回應，政府一直都有開放疫苗施打，但是之前疫情不嚴重，大家都不願去打，「五月開始的疫情就算有打疫苗也還是來不及啊，什麼時候沒有國際疫苗了？之前開放要大家打的時候一堆人不打，自己的生命自己負責好嗎？」

吳欣岱表示，說到這件事情就生氣，「這就像小孩午餐死不吃，下午又哭夭一樣，很煩欸」，每次都在晚餐做好半小時內吵鬧，吵著要吃餅乾要喝奶，晚餐做好卻要人三催四請。

貼文一出，網友們回應，「有飯的時候不吃，餓了一直靠腰，準備好食物了又吵說不是他想吃的」、「我看這些人是生病了，嬰兒期非常的長」、「大家都有責任，不遵守防疫規定有責任、群聚不戴口罩有責任、有疫苗愛打不打也有責任」、「會不會形容得太貼切了」、「這種小孩通常我會直接巴下去，然後把食物收起來！保證有效」。

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