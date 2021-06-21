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快訊／北農群聚45確診400人快篩陰性　黃珊珊揭兩大策略

記者黃翊婷／綜合報導

台北農產運銷公司20名員工、18名批發市場、零批場攤位承銷商及7名負責包裝蔬果派遣工確診，共計45人染疫。台北市副市長黃珊珊與快篩團隊21日上午9時30分，抵達第一果菜市場場勘快篩動線，並表示已篩檢400多人，皆為陰性，接下來將分成兩大策略來處理後續事宜。

黃珊珊21日上午9時30分左右抵達第一果菜市場，下車後隨即前往場勘快篩動線，大約20分鐘後返回。她表示，第一市場經過完整疫調，批發區塊人員已經完全掌握，現階段分成兩大策略，首先先安排400多人施打疫苗，其次會讓還沒篩檢的人員盡快進行快篩，取得陰性結果就會開始安排施打疫苗。

▲▼北農出現新冠肺炎群聚感染,黃珊珊與北市府團隊前往第一果菜市場場勘,決定快篩動線與前進指揮所位置 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊與北市府團隊前往第一果菜市場場勘。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊提到，由於今日市場休市，後續需要快篩的人員大約有3、4000人，人數非常多，現在就是先把動線做好，明日上班就能安排同仁去做快篩，至於是否有隱匿行為，後續市府會再進行處理。

此外，北市府已啟動「北農2.0專案」，由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，並成立前進指揮所，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散，21日早上將先就快篩陰性者安排施打疫苗，目前包含拍賣員、理貨員約200人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

▲▼北農群聚染疫風暴持續擴大，台北市政府一早即派防疫公車前往北農，將員工分批送往和平醫院進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農員工分批前往和平醫院進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

農委會也表示，為維持蔬果供應不斷鏈，農委會陳吉仲主委與衛福部部長陳時中連日協調，20日由醫福會執行長王必勝於晚間會同農委會副主委陳駿季前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。

農委會指出協調後，北農公司會強化快篩數量，有效阻斷疫情擴散，同時應調整動線並針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，並管控人流作息，衞福部也會協助北市府完成一市、二市快篩站之設立。

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