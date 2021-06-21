半夜騎車突小狗衝出害跌進田裡　警剛好巡邏經過神救援

▲騎士不慎犁田，中興分局員警即刻到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投一名曾姓老翁，日前深夜獨自騎車出門，在閃避野狗時不慎摔落田中，雖然沒受重傷，但卻無力將車搬回路面；所幸中興警分局2位巡邏員警剛好開車經過，見狀立刻協助老人家，合力將機車抬上馬路，夜半時分的即刻救援讓曾姓老翁感動直呼：「足感心！」

中興警分局指出，永清派出所所長楊順淵、警員傅永宏於日前深夜執行防疫勤務，凌晨1時許經過南投市東閔路，竟發現路邊收割過的稻田中有一名身材瘦弱的老翁，身邊還有一台倒放的機車，於是立刻上前詢問狀況。



▲騎士不慎犁田，中興分局員警即刻到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

這名曾姓老翁向警方表示，當時正騎車要前往台中辦事，經過東閔路和中華路口時，一隻小狗突然從路旁衝出，他為了閃避而不慎連人帶車衝入田裡，還好人沒有大礙，正發愁大半夜要找誰幫忙時，就看到人民保母出現在眼前；2員了解後，馬上主動幫忙將機車牽上馬路，讓老翁備感窩心。



中興警分局長黃念生表示，民眾如有任何緊急情事，都可撥打110尋求警方協助，員警會竭盡所能地幫忙，相信在警民互動下更有助於安定社會治安。



►360度全面殺菌 同時去除空氣異味



►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊 松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►日月潭水位回升 清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉