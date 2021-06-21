　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

半夜騎車突小狗衝出害跌進田裡　警剛好巡邏經過神救援

▲騎士不慎犁田，中興分局員警即刻到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲騎士不慎犁田，中興分局員警即刻到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投一名曾姓老翁，日前深夜獨自騎車出門，在閃避野狗時不慎摔落田中，雖然沒受重傷，但卻無力將車搬回路面；所幸中興警分局2位巡邏員警剛好開車經過，見狀立刻協助老人家，合力將機車抬上馬路，夜半時分的即刻救援讓曾姓老翁感動直呼：「足感心！」

中興警分局指出，永清派出所所長楊順淵、警員傅永宏於日前深夜執行防疫勤務，凌晨1時許經過南投市東閔路，竟發現路邊收割過的稻田中有一名身材瘦弱的老翁，身邊還有一台倒放的機車，於是立刻上前詢問狀況。

▲騎士不慎犁田，中興分局員警即刻到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）
▲騎士不慎犁田，中興分局員警即刻到場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

這名曾姓老翁向警方表示，當時正騎車要前往台中辦事，經過東閔路和中華路口時，一隻小狗突然從路旁衝出，他為了閃避而不慎連人帶車衝入田裡，還好人沒有大礙，正發愁大半夜要找誰幫忙時，就看到人民保母出現在眼前；2員了解後，馬上主動幫忙將機車牽上馬路，讓老翁備感窩心。

中興警分局長黃念生表示，民眾如有任何緊急情事，都可撥打110尋求警方協助，員警會竭盡所能地幫忙，相信在警民互動下更有助於安定社會治安。
 

►360度全面殺菌　同時去除空氣異味

►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊　松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

►日月潭水位回升　清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
童仲彥自豪「一夜11次」今認下海拍AV！　前妻說法被挖出
參加驅疫祈福法會染疫！里長夫妻接觸6縣市　他打坐1小時也確診
快訊／易致災「滯留鋒」要來了！　氣象局17:30啟動大規模豪
禾馨公布北市衛生局對話　局長忍不住發飆：得寸進尺
「一中承諾書」曝光！　台駐港辦7人拒簽遭要求返台
快訊／柯文哲轟中央：不負責任！　他要跟進盧秀燕做這件事
快訊／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」　衛生局曝死因
北農群聚柯文哲甩鍋「一半來自新北基隆」　林右昌怒：很不爽！
一圖看新北疫情趨勢　侯友宜示警「這三區」有向外發展跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

桃園2萬名孕婦優先施打莫德納疫苗　鄭文燦：3個原則辦理

病毒阻絕於境外！　鄭文燦：支持入境普篩成為政策

南投防疫宣傳車全縣跑透透　為上萬移工錄製6國母語講稿

北農爆群聚感染嚇到地方　二崙鄉農會：跨區作業人員應優先打疫苗

台南市針對曾有確診個案5行政區鄰長優先施打疫苗　481位21日施打

半夜騎車突小狗衝出害跌進田裡　警剛好巡邏經過神救援

台南無新增本土病例 　彰化確診個案涉足之場所已完成清消

解決30年交通之苦！台東落實交通正義　客運駛入達魯瑪克部落

台南市觀旅局攜手南美館推線上觀光　志玲姊姊獻聲好療癒

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

桃園2萬名孕婦優先施打莫德納疫苗　鄭文燦：3個原則辦理

病毒阻絕於境外！　鄭文燦：支持入境普篩成為政策

南投防疫宣傳車全縣跑透透　為上萬移工錄製6國母語講稿

北農爆群聚感染嚇到地方　二崙鄉農會：跨區作業人員應優先打疫苗

台南市針對曾有確診個案5行政區鄰長優先施打疫苗　481位21日施打

半夜騎車突小狗衝出害跌進田裡　警剛好巡邏經過神救援

台南無新增本土病例 　彰化確診個案涉足之場所已完成清消

解決30年交通之苦！台東落實交通正義　客運駛入達魯瑪克部落

台南市觀旅局攜手南美館推線上觀光　志玲姊姊獻聲好療癒

疫情讓你感到不安？　專家教你「這樣吃」遠離焦慮

美洲盃智利國腳被爆召妓帶回房激戰　主帥駁斥：是來剪毛的！

北市「超強泰式銅板美食」也推外送！3分店滿555元免費送到家

北農45人確診風暴掃高雄！貨運司機、卸貨工挫咧等　匡列125人

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

郭富城榮獲獎盃「頒獎人是女兒」　余文樂兒隔海萌送超炫禮

美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

江少慶跟印象中不一樣　林宥穎：投球角度有比較高一點

「報一下」成績！男同學下秒突「1動作」嚇壞她　3年後甜瞎眾人

現在還單身！北漂哥求租「陽光正面照」迷暈萬人　公開女友2條件

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

閃車被逼車…BMW男暴怒掏棒亂砸

中寮暖醫為老阿嬤接種抱抱勸「免驚」

美捐250萬劑疫苗　鄭文燦：打疫苗更多選擇

花蓮新冠確診68例　男女比1:1多屬經濟支柱

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

女子遇警盤查時竟掉出安毒

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

台南安平警清樓專案再建功

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

台南左鎮區大雨4處封橋民眾改道

台南移工宿舍全面查察

「失蹤確診者」回宜蘭未接觸家人　詳細足跡待清查

更多熱門

相關新聞

MotoGP／德國站最速報

MotoGP／德國站最速報

今年的第8場MotoGP世界摩托車錦標賽，在本周來到德國Sachsenring賽道，從2013年開始，Repsol Honda車手Marc Marquez每年都抱走這裡的頂級賽事冠軍，若是以跨級別來說，更是自2009年起就在這裡不曾輸過，所以在大傷初癒後，能否守住「德國王」的頭銜，自然是所有車迷的關注焦點

闖紅燈+逆向！甩尾神車撞店家招牌

闖紅燈+逆向！甩尾神車撞店家招牌

Uber撞倒行人！她終身喪失未嗅覺求償509萬

Uber撞倒行人！她終身喪失未嗅覺求償509萬

川崎4缸白牌跑車新年式新色登場

川崎4缸白牌跑車新年式新色登場

重機騎士過彎連撞慘死　驚悚畫面曝

重機騎士過彎連撞慘死　驚悚畫面曝

關鍵字：

犁田機車車禍

讀者迴響

熱門新聞

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

醫：6/28不會降回二級了

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面