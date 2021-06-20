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正妹試吃員遭Uber衝撞顱內出血！　終身喪失味嗅覺求償509萬結果曝

▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李女因車禍失去工作技能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者蕭博文台北19日電

李姓女子在便利商店公司負責撰寫試吃心得，卻遭葉姓司機撞傷而喪失味覺、嗅覺。法院認為，葉男影響李女職涯、生活品質下降，日前判賠慰撫金、醫療費等共新台幣175萬餘元。

士林地方法院判決書指出，民國108年5月間，葉姓Uber司機左轉未禮讓行人，於台北市街頭撞上過馬路的李姓女子，導致李女受有創傷性顱內出血、顱骨閉鎖性骨折等傷害，嗅覺、味覺永久喪失。

刑事部分，士院依業務過失致重傷罪，判處葉姓司機有期徒刑4月，得易科罰金；李女也提起民事訴訟，請求葉男及葉男僱主賠償醫療費、看護費、減少勞動能力的損害、精神慰撫金等共新台幣509萬餘元。

李女主張，正值青春年華，卻因車禍永久喪失味覺及嗅覺，終身無法享受美食，且影響她對環境安全性的辨識，也無法投保人身保險，影響日常生活甚鉅，就精神慰撫金部分求償434萬餘元。

承審法官認為，李女年紀尚輕，受僱於便利商店公司，擔任行銷處辦公室專員，負責統籌商品評論會，協助撰寫商品試吃心得等廣告文案，因車禍喪失味覺、嗅覺，改為處理行銷處內部文書，除職涯發展受影響，也導致日常生活品質下降，身心受有相當程度痛苦。

法官判葉姓司機應賠償李女120萬元慰撫金，連帶賠償醫療費用等損害，總計應賠償李女175萬餘元，葉男僱主要負連帶賠償責任。可上訴。

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