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美國援助250萬劑莫德納運抵台灣　共軍派運8反潛機擾台

▲▼沉寂9天 共軍1架次運8端午擾台ADIZ。運8反潛(同型機) 。（圖／國防部）

▲共軍1架次運8擾台ADIZ。（圖／國防部）

記者陶本和／台北報導

美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，20日由華航專機運抵桃園機場；而共軍方面，依然在上午派遣運8反潛機，侵入我西南防空識別區。對此，我空軍則緊急派遣空中巡邏兵力應處，實施廣播驅離。

美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan, R-AK）、昆斯（Christopher Andrew Coons, D-DE）等3位參議員，在6月6日閃電訪問台灣，並宣布援助台灣75萬劑疫苗。不過，路透社19日報導指出，美方將在20日運送250萬劑疫苗給台灣。

美國加碼援助台灣250萬劑疫苗，在20日下午4時30分左右由華航專機運抵桃園機場；特別的是，共軍在上午，依舊派遣運8反潛機，侵入我西南防空識別區；而我軍則派空中巡邏兵力應處，實施廣播驅離，以及防空飛彈追監。

事實上，台灣在5中旬疫情開始升溫，但其實放眼全球的疫情狀況，台灣還是在20名以內，依然是防疫的前段班，因此在疫苗分配上，當時確實很難一次獲配較多的疫苗。

不過，這段期間以來，美方持續關注國內政治娛情，發現特定境外勢力操作的鑿痕很深，而在野黨也有不少操作疫苗的政治動作，刻意散播與建立台灣政府不買特定品牌的疫苗，就是買不到疫苗的印象，扭曲了整體社會氛圍。

涉外高層指出，美方發現台灣「政治疫情」，比新冠疫情要更加嚴重，不希望疫苗的議題被過度政治操作；因此，在配發疫苗的政策上，也緊急進行調整，甚至直接調高三倍的量。

涉外高層說，美方印象最深刻的是，在這些操作下，台灣內部看起來，好像全世界只剩下兩種疫苗，一種是BNT，一種是科興，其中BNT還只能透過中國大陸來買，不然就是各種「擋疫苗」的議論。

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