確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢

▲女子確診以為遇到暖心男性友人，結果卻是強迫推銷。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名傅姓女子不幸確診住院，心情低落的她在IG發文，卻出現一名不熟的男性友人關心，並堅持要「特別的水」幫忙，沒想到傅小姐快出院時，男子才露出真面目，討要水錢2793元，讓傅小姐的家屬氣得PO文。

傅小姐表示，她8日住院時在IG發出限時動態抒發，此時一名不熟的男性友人9日突然傳訊息說「可以拿東西給妳嗎」、「我送去請人幫妳拿」、「每天喝一包很快就好了…那個不是一般的水，我等下送過去，不要在那邊跟我客氣」等，讓婉拒多次的她瞬間以為遇到好人，感動地說「不用那麼暖欸…我的天，有點感動，謝謝你」。

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▲▼女子起初拒絕，在男子的堅持下才收下水。（圖／翻攝爆料公社公開版）



傅小姐說，當她13日快出院時，男子突然希望她可以幫忙出水錢，因為每瓶「含氫水」要價133元，共要收2793元，讓傅小姐非常傻眼，感覺根本被強迫推銷及詐騙，因此直到17日出院都不回訊息。沒想到，男子竟肉搜她的帳號，找到傅媽媽打聽傅小姐的下落。

對此，傅小姐的家屬氣得在臉書社團「爆料公社公開版」發文，表示妹妹確診已經很焦慮了，這名男子居然假送物資真要錢，「東西也是你自己硬要送過去的，還敢收錢，重點是這種趁火打劫的行為！竟然欺負無助的人，我就讓你紅！」

▲男子事後討要水錢，還因聯絡不到傅小姐而私訊對方母親。（圖／翻攝爆料公社公開版）



▲事件爆發後，男子PO出鞠躬道歉文。（圖／東森新聞）



網友看完紛紛留言，「強迫推銷欸」、「需要幫忙轉給他錢嗎」、「這位先生可以給我10箱嗎？但是我們不講錢哦，講錢傷感情啦」、「從頭到尾沒有說要錢啊」、「女生都已經確診不舒服了，是在亂什麼」、「說真的，傳直銷跟保險本身不是不好，是因為人的關係」。

事後，男子在臉書PO出鞠躬道歉文，表示他對自己的行為趕到非常抱歉，已深刻反省且不會跟傅小姐收去任何費用，「希望事情能先到此為止，接下來有任何需要道歉或賠償可以找我詳談」等，但男子目前已將文章刪除，傅小姐也說沒收到男子的道歉。

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