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「確診數字下降中」6／28有望解除三級？陳時中：看這兩天疫情變化

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情還未停，全國仍處於三級警戒中，目前也延長到6/28，民眾一直期盼儘早解除三級。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在病例比較少，但還要看各縣市是否能陸續清零，目前沒有要往下降，還要持續觀察這兩天疫情變化，當然希望可以及時控制住。

今天本土確診病例107例，算是這波疫情以來確診數相對較低的一次。陳時中也坦言，現在疫情確診確實比較少，但要漸漸看相關縣市能不能清零，社區傳播要如何再做些採檢計畫來確實掌握疫情，希望能在最快時間控制住，但目前沒有要往下降級，因為現在看起來疫情狀況還比降級的標準高，所以還要持續觀察這兩天的疫情變化。

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另外，針對是否會分區降級？陳時中也直言，也要看疫情是否能控制到一定情況，而且能持續做好戴口罩和確保社交距離，目前沒有要針對縣市解封，會從防疫遵從度來考慮強度上是否要有區隔。

今日新增107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例，臺中市6例，新竹縣4例，苗栗縣3例，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1例。其中雙北地區以外縣市32例中，27例為已知感染源、2例關聯不明、3例疫調中。

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