比台中還快！金門「早就替鄰長造冊」喊話中央：打疫苗應因地制宜

記者林名揚／金門報導

繼台中市長盧秀燕18日開第一槍宣布，全市1.3萬名鄰長可優先接種疫苗，雲林縣長張麗善19日也表示，將6497名鄰長及縣內284名殯葬從業人員列為優先施打對象。對此，金門縣長楊鎮浯今表示，金門縣是第一個將鄰長列為第一線防疫人員的縣市，早在16日就已造冊送至中央，無奈遭退回、要求重新審認，18日調整後已提交。

▲金門縣府列鄰長為第一線防疫人員，18日造冊後送中央審查。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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楊鎮浯表示，為加速地區75歲以上長者接種新冠疫苗作業，縣府委託最基層的民政幹部「鄰長」協助通知、調查，因而將鄰長列為第一線人員得優先接種疫苗，同時還包含各鄉鎮公所、村里長與幹事等民政幹部；因此他建請中央要因地制宜，授權縣府可以視疫苗數與實際需求開放接種對象，讓防疫工作得以順利推展，早日終結新冠疫情！

針對近日長者施打疫苗後頻傳猝死案例，金門是否有出現緩打潮，衛生局長李錫鑫則指出，14日至19日共有2350名75歲以上長者完成接種，施打比例約5成多，而加上3600多名第一類至三類人員接種，金門縣有6000多人完成施打，從上述情況可見，這一波施打仍有受到新聞報導影響，施打情形不如預期踴躍，僅5至6成左右。

此外，有關重大傷病、孕婦是否納入優先施打，李錫鑫表示，縣長相當在意這項議題，未來會繼續在全國首長視訊會議提案，盼中央能夠因地制宜放寬金門的重大傷病者、孕婦來施打。

▼衛生局長李錫鑫說明疫苗施打情形。