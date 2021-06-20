跟進新北、桃園！竹縣「接種後14天內死亡」　先發10萬慰問金



▲新竹縣府宣布，凡在竹縣接種疫苗後14天內發生不幸離世的事件，一律先發放10萬元慰問金。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣獲中央配發的900劑莫德納疫苗，將提供給尚未打疫苗的第1至3類醫事及防疫人員預約接種，預約從今天上午10點開始，在11點50分時，已經全部預約額滿；同時，縣府決議，近日各縣市陸續發生長輩接種疫苗後不幸猝死的案件，雖然死因仍待中央判讀後確認，但為向家屬表達慰問，將成立專款，在本縣接種疫苗後，14天內發生不幸離世的事件，一律先發放10萬元慰問金，同時協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。

楊文科說明，中央配發本縣第一波1萬3000劑疫苗，到昨天(19日)為止，已經施打1萬2127劑，整體接種率為93.3%。此外，由於疫苗陸續到貨，衛政與民政單位將盡速發送75歲以上長者接種通知單，有收到通知單的長輩，請依照通知單上的日期時間，前往指定的地點接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹縣防疫專線。

至昨天為止，新竹縣居家隔離人數有1581人，為協助居家隔離民眾各項需求（包括防疫旅館、獨居老人及低收入戶的送餐服務、家中垃圾清運、寵物需要託養照顧等），縣府在6月2日設置4支「安疫服務專線」，提供專人24小時諮詢服務。請居家隔離民眾，有任何需求都可以撥打「安疫專線」，縣府團隊會全力協助大家度過隔離期。

楊文科說，各縣市陸續發生長輩接種疫苗後不幸猝死的案件，雖然死因仍待中央判讀後確認，但為向家屬表達慰問，縣府跟進新北市和桃園市，將成立專款，只要是在竹縣接種疫苗後，14天內發生不幸離世的事件，一律先發放10萬元慰問金，同時協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請，收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將可給付600萬元救濟金。

►「東元廣角吸入式捕蚊燈」特價再買一送一

►「護國神山群」過關了！寶二水庫成功解渴 一張圖秒懂蓄水量



►快訊／黃牌重機台3線過彎犁田噴小巴 男騎士「慘遭肢解亡」



►竹東97歲婦打AZ後2小時猝逝 檢追查死因緊急解剖結果出爐



►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」