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台南歷史博物館驚爆命案！53歲男疑戴口罩運動　猝死陳屍廁所　

▲53歲吳姓男子被人發現猝死在台南市安南區台灣歷史博物館廁所內，警方從死者機車查出其身分，報請檢察官相驗查明死因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲53歲吳姓男子被人發現猝死在台南市安南區台灣歷史博物館廁所內，警方從死者機車查出其身分，報請檢察官相驗查明死因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名53歲吳姓男子被人發現猝死在安南區台灣歷史博物館廁所內，台南市警三分局據報派員到場，身著全副防疫裝備進行勘查蒐證，初步調查非尋短，也無打鬥等可疑跡象，死因不明，全案報請檢察官相驗，以查明真正死因中。

19日上午8時59分許，台南市安南區台灣歷史博物館保全人員報案，指廁所內有1名身分不明男子如厠時死亡，警方立即派員依規定穿著防疫防護裝備，前往現場勘查蒐證。

警方初步調查，死者並非尋短，現場亦無可疑之打鬥跡象，死因不明。警方在博物館附近找死者機車，並調閱車輛影像，比對穿著，釐清死者為53歲吳姓男子，懷疑死者是前往歷史博物館戴口罩晨運，卻不知何故在如廁時猝死。警方請死者妻子指證後，依法報請檢察官相驗查明死因中。

據了解，台南最近傳2起疑施打疫苗後死亡案件，警方擔心是不是與施打疫苗有關，惟警方查出死者53歲尚不符合公費施打疫苗年齡，為求慎重，將進一步調查死者是否屬於其他可優先施打疫苗的身分類別，查明有沒有施打疫苗，一併報請檢察官參辦。

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