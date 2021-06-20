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載確診者回家！專責司機超時被卡停車場　好心路人暖炸：繳好了

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲原PO是專責防疫計程車的司機。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我想感謝一位好心路人，她在停車場出口解救了我！」一位專責防疫計程車的司機20日發文，說他最近他接了一名陽性確診病患要返家居家隔離時，卻被卡在停車場出入口，因為超過院區停車場30分鐘免付費時間。管理員得知後也很為難，雙方都不知如何是好，沒想到這時竟然有路人伸出援手，讓原PO超感動。

這位男網友在臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，說他是專責防疫計程車的司機，載的乘客都是快篩陽性，及集中檢疫的新冠肺炎病患。他表示，自己在18日下午接了一位陽性確診病患要返家居家隔離，但要離開醫院時，因為等待時間過長，超過院區停車場30分鐘內免付費的時間，出口柵欄沒有自動升起。

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原PO就按下對講機，想看看管理員能不能幫忙，畢竟自己穿著全身防護衣，又載著確診病患，擔心下車去繳費，會害到其他民眾。但管理員也因為工作職責很為難，因為沒有付費的話，確實也無法讓司機出場。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

▲原PO在停車場遇到好心路人伸出援手。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

就在兩個人都不知道該怎麼辦的時候，原PO車後突然傳來一道溫柔的聲音，「司機大哥～你車牌號碼我幫你繳好了，你趕快去忙吧！」這讓原PO秒驚呼「天啊～這聲音是天使下凡來搭救我的嗎？」也趕緊回問「謝謝！請問多少錢，我拿給妳」，但一說出口才想到，自己又是防護衣，又載著確診病患，擔心反而讓對方不安。

天使路人則是笑說「不用啦～您趕快把客人送回家就好了啦～」讓他感動到不行「今天氣溫36、37度，我全身已汗如雨下（載確診者冷氣空調是不能開的），如果今天沒有這位天使的出現，我還不知道要在醫院出口無限輪迴多久，台灣真的是個很有愛的社會！」

貼文一出，吸引超過2.7萬人按讚，其他網友紛紛留言，「感謝您，您這麼盡責的為大家服務，您也是天使」、「疫情當前，謝謝好心人幫忙解決2難的問題～台灣是個溫暖的國度～」、「辛苦您了，謝謝您的付出，也超級謝謝那有愛的天使」、「謝謝為疫情努力的人」、「真的辛苦了！後面那位真的是降臨的天使。」

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