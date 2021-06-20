彰化里長伯確診「感染源不明」！匡列12家屬採檢　揪出妻也染疫

▲彰化縣長王惠美下午召開記者會說明。（圖／翻攝王惠美臉書直播）

記者白珈陽、莊智勝／彰化報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（20日）新增107例本土個案，其中彰化連續4天零確診宣告破功，今新增1例個案，為彰化某里的里長（70多歲，男性）。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前已經匡列5個同住家庭、12名家屬，經採檢後確認里長妻子也染疫，中央應明日會列入感染個案中。

葉彥伯指出，彰化過去雖然4天零確診，且先前傳播鏈都已斷，但仍不可掉以輕心，今新增1例「就是病毒在告訴我們，它還在！」葉彥伯表示，今確診案例為南彰化一名高齡70多歲的里長伯，於18日發病、19日採檢確診，目前感染源仍不明，還在持續疫調中，衛生局初步匡列5個同住家庭、12名家屬進行隔離採檢，並同樣於19日採檢發現里長伯妻子也確診，而妻子的案例，將由中央於明天公布。

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該名確診的里長伯雖然目前仍在醫院收治隔離中，但稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪時，說話仍鏗鏘有力，他表示，真的不知道是從哪裡被感染的，那天還請理髮師到家裡替90多歲的阿嬤剪髮，結果後來他自己發燒，採檢竟然確診，連同妻子也染疫，所幸目前2人身體狀況都還不錯。

▼葉彥伯表示該新增個案確診後，已立即匡列12名家屬。（圖／翻攝王惠美臉書直播）

▼彰化確診者足跡。（圖／彰化縣府提供）