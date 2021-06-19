遭中央否決！台中1.3萬鄰長照樣打疫苗　陳時中：仍要造冊施打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台中市長盧秀燕原宣布全市1萬3千名鄰長一起接種疫苗，結果卻遭中央發公文「打槍」。而指揮中心指揮官陳時中今在記者會上提到，還是要先造冊，且不管是鄰長還是其他地方工作者，要以實際的情況，主要是可能接觸居檢或居家隔離第一線人員為限，不是只以一個基本身分別，就算是警察也有分成行政及第一線人員，造冊時要審慎檢視。

盧秀燕表示，里鄰長及民政系統人員不僅要造冊，逐戶發通知單，還要親訪並照顧居家檢疫、隔離者，但先前疫苗不足，只讓里長先施打疫苗，這次精算後，因鄰長屬第二類第四項人員，要聯繫居家隔離者，屬第一線防疫人員，因此1萬3000名鄰長19日起可與長者們一同至64個快打站接種。

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▲台中市長盧秀燕原宣布全市鄰長一起接種疫苗。（圖／市府提供）

陳時中今回應，地方給鄰長施打會有點爭議，基本上還是要根據優先原則，且要確實造冊。至於台中市的部分。他說明，不管是鄰長或地方工作，要以實際可能接觸居檢或居家隔離的第一線人員為限，不是僅以基本的身分別，就全納入，如：警察等，也不是全部施打，警察的行政人員就未列在名單中。

陳時中說，接觸的第一線則是被列為第二類，里鄰長也一樣，有實際從事「可能接觸居隔者的第一線人員」，就會是第二類的第四個分項內。他強調，要以接觸第一線人員為主，且做造冊時要考慮資源的分配，避免排擠75歲以上長者接種疫苗。

不過，台中市府表示，因為疫苗仍剩一萬多劑，便給鄰長打，且也符合第二類施打人員的原則，對此，陳時中表示，台中不是剩餘量的問題，而是年齡層目標群還沒打到，且他們也還未造冊，因此也特別再次提醒，造冊工作一定要完成，視實際情況列入執行接觸居家隔離者的第一線人員，並兼顧75歲以上目標接種群的接種率。

陳時中強調，打疫苗是一件非常嚴肅的事情，行政上必須謹慎處理，昨天台中有行文說明，會針對第一線接觸風險人員施打，雖然實質面方向沒錯，但行政還是要做好，否則會越來越亂。